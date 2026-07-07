« Avant moi », Cristiano Ronaldo justifie son 6e raté

C'est fini pour Cristiano Ronaldo avec l'élimination du Portugal. La superstar a annoncé que c'était son dernier mondial, et a fait un premier bilan très personnel de son aventure en sélection.

Quintuple Ballon d’Or, multiple vainqueur de la Ligue des Champions et de trophées nationaux dans ses clubs, Cristiano Ronaldo n’aura pas réussi le dernier grand objectif de sa carrière. En six Coupes du monde, il n’a jamais réussi à aller en finale ou à remporter le titre suprême. Sorti par l’Espagne 1-0 ce lundi, le Portugal a vu sa superstar disputer son dernier mondial, comme il l’a reconnu peu après.

Le Portugal doit dire merci à Cristiano Ronaldo

« Triste, ce qui est normal quand on est éliminé d'une Coupe du monde. Mais j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux, j'ai la conscience tranquille. C'est la vie d'un footballeur, parfois on gagne, parfois on perd, il faut continuer. C'est vrai que c'était mon dernier Mondial, oui. Mais pour le reste, je vais prendre du temps pour y penser, voir avec ma famille, ne pas décider à chaud », a livré CR7, qui ne veut pas entendre parler d’un échec avec la sélection portugaise sur sa carrière, lui qui a tenu à rappeler que son pays avait remporté trois trophées avec lui, contre aucun dans son histoire auparavant.

« J'ai gagné trois titres avec le Portugal. Avant Cristiano, il n'en avait gagné aucun. Je suis heureux. Le meilleur titre que j'ai gagné a été (l'Euro) 2016. Pour moi, cela a la même dimension qu'une Coupe du monde, sincèrement. C'est pour cela que je répète : je pars avec la conscience tranquille, j'ai donné mon meilleur et c'est tout. Demain sera un autre jour et la vie continue », a fait savoir le joueur d’Al-Nassr, qui ne veut pas annoncer sa retraite internationale, mais sait bien qu’il sera difficile de compliquer après un Mondial où il a tout de même montré les limites liées à son âge.