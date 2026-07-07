PSG : Il rêve de quitter Paris, son agent est dépité

PSG : Il rêve de quitter Paris, son agent est dépité

PSG07 juil. , 10:20
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Ibrahim Mbaye ne se contente plus de son rôle de remplaçant dans la capitale. L’international sénégalais souhaite partir, un choix que son entourage ne comprend pas.
Utilisé à 24 reprises par Luis Enrique la saison dernière, souvent comme remplaçant, Ibrahim Mbaye a réalisé une saison correcte avec 3 buts et 2 passes décisives. Surtout, l’ailier de 18 ans a pris de l’envergure avec le Sénégal en disputant la CAN puis le Mondial, parvenant à marquer lors de chacune de ces compétitions. Le PSG compte sur son prometteur ailier né à Trappes pour la saison à venir, mais c’est pourtant vers la sortie que pourrait se diriger Ibrahim Mbaye dans les semaines qui viennent.
En effet, Foot Mercato révèle que le Titi formé au Paris Saint-Germain ne veut plus se contenter d’un rôle de remplaçant dans la capitale française. L’international sénégalais songe par conséquent de plus en plus sérieusement à un départ, bien conscient qu’il sera très (trop?) difficile de venir à bout de la concurrence de Kvara, Barcola, Doué, Dembélé et peut-être bientôt Diomandé et Akliouche au PSG.

Mbaye souhaite quitter le PSG cet été

La concurrence est forte, c’est évident, mais l’entourage d’Ibrahim Mbaye ne comprend pas ses volontés de départ. Le Sénégalais est dans le meilleur club d’Europe sur les deux dernières années et dispose de la confiance de Luis Enrique, l’un des entraîneurs les plus réputés au monde. L’entourage de l’ailier parisien tente par conséquent de le dissuader de quitter le PSG, même si ce dernier semble avoir pris sa décision. En attendant que son choix se confirme ou non, plusieurs clubs avancent leurs pions notamment en Premier League.

Lire aussi

PSG : Mbaye sacrifié dans une folle opérationPSG : Mbaye sacrifié dans une folle opération
Le média confirme les intérêts de Tottenham ainsi que d’Aston Villa pour Ibrahim Mbaye. Reste maintenant à voir quelle sera la position du PSG, qui ne crachera pas sur une belle vente pour un élément dont le contrat expire dans deux ans, soit en juin 2028. Sa valeur marchande se situe aux alentours des 30 millions d’euros selon Transfermarkt. Autrement dit, Paris pourrait encore réaliser une superbe vente après avoir bouclé celles de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid.
Articles Recommandés
Genesio Lexige A Lom Richard Ne Va Pas Aimer
OM

Genesio l'exige à l'OM, Richard ne va pas aimer

Paris Sportifs La Cote De France Maroc Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !

Brahimi Signe Le Mans Surprend Deja Tout Le Monde
Le Mans

Brahimi signe, Le Mans surprend déjà tout le monde

Le Portugal Elimine Le Psg Ne Pleure Pas
PSG

Le Portugal éliminé, le PSG ne pleure pas

Fil Info

07 juil. , 12:00
Genesio l'exige à l'OM, Richard ne va pas aimer
07 juil. , 11:40
Paris Sportifs : La cote de France-Maroc multipliée par 10 !
07 juil. , 11:20
Brahimi signe, Le Mans surprend déjà tout le monde
07 juil. , 11:00
Le Portugal éliminé, le PSG ne pleure pas
07 juil. , 10:40
L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé
07 juil. , 10:19
Liam Rosenior nouvel entraîneur du PFC jusqu'en 2028 (officiel)
07 juil. , 10:02
TV : France - Maroc, à quelle heure et sur quelles chaines ?
07 juil. , 10:00
OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux
07 juil. , 9:40
L'ASSE refuse de brader ses deux stars

Derniers commentaires

« Avant moi », Cristiano Ronaldo justifie son 6e raté

Je trolle un peu mais Il a surtout jouer que 25 minutes dans la Finale de l'Euro gagné. C'était peut-etre ça le secret...

OM : Mason Greenwood, la photo qui fait taire les rageux

quand tu arrêteras de te cacher derrière un pseudo pour insulter les gens , et donc ton attitude de sous-homme (ou sous femme) ? ^^ Tu dois trouver ça marrant mais c'est juste nul haha ... et pathétique ;)

La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice

🤣🤣🤣🤣🤣

La sénatrice paraguayenne veut poursuivre Mbappé en justice

Merci pour le lien. C'est dommage que ce soit ses propos à elle qu'on diffuse le plus. Ça laisse penser que personne n'a réagi et que MBappé est tout seul à se défendre alors que ce n'est pas le cas.

L'OL déchaîné au mercato, un crack finlandais visé

C'est clair je me régale a les voir se chambrer et déconner lors de cette prépa. La dynamique de la saison dernière semble se poursuivre y compris avec les nouveaux. Ca fait super plaisir. T'as l'impression que tu pourrais y a intégré le pire con qu'il deviendrait déconneur. Si on prend les exemples de nos concurrents y a tout a reconstruire de leur coté niveau état d'esprit. J'ai l'impression que dans ce domaine on a pris un peu d'avance.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading