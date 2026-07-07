PSG : Il rêve de quitter Paris, son agent est dépité

En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Ibrahim Mbaye ne se contente plus de son rôle de remplaçant dans la capitale. L’international sénégalais souhaite partir, un choix que son entourage ne comprend pas.

Utilisé à 24 reprises par Luis Enrique la saison dernière, souvent comme remplaçant, Ibrahim Mbaye a réalisé une saison correcte avec 3 buts et 2 passes décisives. Surtout, l’ailier de 18 ans a pris de l’envergure avec le Sénégal en disputant la CAN puis le Mondial, parvenant à marquer lors de chacune de ces compétitions. Le PSG compte sur son prometteur ailier né à Trappes pour la saison à venir, mais c’est pourtant vers la sortie que pourrait se diriger Ibrahim Mbaye dans les semaines qui viennent.

En effet, Foot Mercato révèle que le Titi formé au Paris Saint-Germain ne veut plus se contenter d’un rôle de remplaçant dans la capitale française. L’international sénégalais songe par conséquent de plus en plus sérieusement à un départ, bien conscient qu’il sera très (trop?) difficile de venir à bout de la concurrence de Kvara, Barcola, Doué, Dembélé et peut-être bientôt Diomandé et Akliouche au PSG.

Mbaye souhaite quitter le PSG cet été

La concurrence est forte, c’est évident, mais l’entourage d’Ibrahim Mbaye ne comprend pas ses volontés de départ. Le Sénégalais est dans le meilleur club d’Europe sur les deux dernières années et dispose de la confiance de Luis Enrique, l’un des entraîneurs les plus réputés au monde. L’entourage de l’ailier parisien tente par conséquent de le dissuader de quitter le PSG, même si ce dernier semble avoir pris sa décision. En attendant que son choix se confirme ou non, plusieurs clubs avancent leurs pions notamment en Premier League.

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Le média confirme les intérêts de Tottenham ainsi que d’Aston Villa pour Ibrahim Mbaye. Reste maintenant à voir quelle sera la position du PSG, qui ne crachera pas sur une belle vente pour un élément dont le contrat expire dans deux ans, soit en juin 2028. Sa valeur marchande se situe aux alentours des 30 millions d’euros selon Transfermarkt. Autrement dit, Paris pourrait encore réaliser une superbe vente après avoir bouclé celles de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid.