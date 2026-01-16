ICONSPORT_282097_0351

L’OL confirme, un attaquant est ciblé

Le mercato de l'Olympique Lyonnais est loin d'être terminé, puisque l'OL veut faire signer un attaquant pour compléter la venue d'Endrick. L'appétit vient en mangeant à Lyon.
Martin Satriano, qui possédait un temps de jeu important avant l’arrivée d’Endrick mais allait être relégué à un rôle de second couteau avec la signature du Brésilien, va tenter sa chance du côté de Getafe. Si les formalités administratives se passent bien, pour un club surveillé par la Liga sur le plan financier, l’Uruguayen va donc laisser l’OL à mi-parcours cette saison. Le tout après une demi-saison très timorée, où son engagement n’a pas pu faire oublier sa maladresse.

Fonseca veut du choix en attaque

Mais pour ne pas laisser Endrick tout seul devant et être totalement dépendant du joueur prêté par le Real Madrid, l’Olympique Lyonnais va recruter en attaque. C’est Paulo Fonseca en personne qui a confirmé cette tendance forte pour les deux dernières semaines du marché des transferts.
« On veut avoir la possibilité de recruter un attaquant avec les caractéristiques de Martin. Si on regarde Endrick ou Pavel Sulc, qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts. Je pense qu'il est important, si nous pouvons, d'apporter un joueur avec ces caractéristiques », a livré l’entraineur de l’OL, qui deviendrait presque gourmand au mercato.
La cellule de recrutement est en tout cas désormais à pleine manoeuvre pour trouver la perle rare, à savoir un joueur plutôt de surface, alors qu’Endrick est un joueur d’espace. Quelqu’un qui soit capable de donner du choix à Paulo Fonseca pour l’enchainement des matchs qui va arriver. Et pourquoi pas apporter son aide à une équipe qui devient ambitieuse au fur et à mesure que la saison avance.

