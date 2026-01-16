Le Barça le laisse filer, l’OL se jette dessus

Contraint de recruter malin, l’Olympique Lyonnais a repéré un talent prometteur au Sénégal. Le club rhodanien est annoncé proche d’un accord afin d’obtenir la signature du défenseur central El Hadji Malick Cissé, un grand espoir que le FC Barcelone a eu l’opportunité de recruter.

En attendant de retrouver une meilleure santé financière, l’Olympique Lyonnais s’adapte. L’actuel cinquième de Ligue 1 se contente de bonnes affaires sur le marché des transferts. Les coups tentés peuvent concerner des vedettes comme Endrick, des joueurs méconnus tels que Pavel Sulc et Afonso Moreira, ou des jeunes qui n’ont pas totalement terminé leur parcours en formation. C’est effectivement le cas d’El Hadji Malick Cissé qui est annoncé dans le viseur du club rhodanien.

Selon les informations d’Africafoot, la direction lyonnaise a bien avancé dans les discussions avec Be Sport Academy. Le défenseur central de 18 ans serait proche de Lyon malgré la concurrence de Galatasaray et de Burnley. Ces courtisans avaient aussi repéré le capitaine des U17 sénégalais lors du Mondial de la catégorie au Qatar en novembre dernier. Les qualités athlétiques et la puissance d’El Hadji Malick Cissé avaient alors impressionné les observateurs. Manifestement, son profil a tapé dans l’œil de l’Olympique Lyonnais, ravi de constater que le FC Barcelone n’a pas profité de son avantage.

En novembre 2024, le défenseur central capable d’évoluer au poste de milieu de terrain avait effectué un stage de 15 jours au sein de la Masia, sans forcément convaincre les techniciens catalans. Une bonne nouvelle pour le pensionnaire de Ligue 1 même si l’on peut penser qu’El Hadji Malick Cissé ne sera pas tout de suite opérationnel avec l'équipe première. L’entraîneur Paulo Fonseca ne dirait pas non à un défenseur central supplémentaire. Mais le grand espoir du Sénégal aura sûrement besoin de temps pour s’adapter au haut niveau.