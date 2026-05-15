L’OL casse une tradition sympa contre Lens

Le match OL-Lens sera l'un des points chauds du multiplex de dimanche. Lyon jouera gros devant son public, qui n'aura pas sa petite surprise habituelle de fin de saison.

Pour le dernier match de la saison, l’Olympique Lyonnais n’aura pas d’autres choix que de s’imposer pour assurer sa place en Ligue des Champions en vue du prochain exercice. Ce ne sera pas facile car ce sera le RC Lens qui se présentera au Groupama Stadium, avec la volonté de bien terminer une belle saison. Un match disputé dans un stade qui sera bien rempli. Mais contrairement aux habitudes prises les saisons précédentes, ce dernier match de la saison ne sera pas l’occasion de montrer au grand public le futur maillot des joueurs de Paulo Fonseca.

L'OL réserve son maillot pour l'été

La raison pour laquelle cette petite tradition assez appréciée sera rompue est simple. L’OL a en effet présenté officiellement son nouveau maillot avec la tenue extérieure pour la saison 2026-2027. Mais ce dimanche, Lyon jouera à domicile face à Lens, et sera donc convié à jouer avec ses couleurs traditionnelles. Ce sera donc le maillot blanc habituel qui sera de sortie.

Effet d’annonce ou suspense ménagé, le maillot domicile de la saison prochaine n’a pas encore été dévoilé, ce qui ne permet donc pas aux supporters de le voir en avant-première ce dimanche. Les spectateurs à Décines auront toutefois droit à deux autres moments forts en dehors du match. L’hommage à Fleury Di Nallo, légende de l’OL décédée cette semaine. Enfin, après la rencontre, pour clore une saison somme toute plus réussie qu’espérée, même si le classement final sera déterminant, un spectacle pyrotechnique aura lieu pour tirer un train sur cet exercice plein de promesses en vue de la saison prochaine.

Même si les bonnes résolutions de 2025-2026 demanderont confirmation pendant l’été. Et ce sera en fonction des finances du club, mais aussi des décisions de l’UEFA et de la DNCG à l’égard de la situation économique de l’OL.