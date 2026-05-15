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L’OL casse une tradition sympa contre Lens

OL15 mai , 12:40
parGuillaume Conte
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Le match OL-Lens sera l'un des points chauds du multiplex de dimanche. Lyon jouera gros devant son public, qui n'aura pas sa petite surprise habituelle de fin de saison.
Pour le dernier match de la saison, l’Olympique Lyonnais n’aura pas d’autres choix que de s’imposer pour assurer sa place en Ligue des Champions en vue du prochain exercice. Ce ne sera pas facile car ce sera le RC Lens qui se présentera au Groupama Stadium, avec la volonté de bien terminer une belle saison. Un match disputé dans un stade qui sera bien rempli. Mais contrairement aux habitudes prises les saisons précédentes, ce dernier match de la saison ne sera pas l’occasion de montrer au grand public le futur maillot des joueurs de Paulo Fonseca.

L'OL réserve son maillot pour l'été

La raison pour laquelle cette petite tradition assez appréciée sera rompue est simple. L’OL a en effet présenté officiellement son nouveau maillot avec la tenue extérieure pour la saison 2026-2027. Mais ce dimanche, Lyon jouera à domicile face à Lens, et sera donc convié à jouer avec ses couleurs traditionnelles. Ce sera donc le maillot blanc habituel qui sera de sortie.
Effet d’annonce ou suspense ménagé, le maillot domicile de la saison prochaine n’a pas encore été dévoilé, ce qui ne permet donc pas aux supporters de le voir en avant-première ce dimanche. Les spectateurs à Décines auront toutefois droit à deux autres moments forts en dehors du match. L’hommage à Fleury Di Nallo, légende de l’OL décédée cette semaine. Enfin, après la rencontre, pour clore une saison somme toute plus réussie qu’espérée, même si le classement final sera déterminant, un spectacle pyrotechnique aura lieu pour tirer un train sur cet exercice plein de promesses en vue de la saison prochaine.
Même si les bonnes résolutions de 2025-2026 demanderont confirmation pendant l’été. Et ce sera en fonction des finances du club, mais aussi des décisions de l’UEFA et de la DNCG à l’égard de la situation économique de l’OL.

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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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