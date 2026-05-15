Arsenal a une idée de génie pour Alvarez, le PSG impuissant

Prêt à miser très gros sur Julian Alvarez, le PSG a vu Arsenal se réveiller et faire une offre que le club français ne peut tout simplement pas contrer.

Considéré comme l’un des favoris pour récupérer Julian Alvarez cet été, le Paris Saint-Germain sait qu’il a de la concurrence dans ce dossier. Le FC Barcelone rêve de l’attaquant argentin depuis longtemps, mais ses finances sont toujours un peu justes pour concrétiser cet intérêt. La voie royale est donc ouverte pour le PSG, qui a débuté son travail de négociation pour convaincre l’Argentin de venir dans la capitale française.

Arsenal propose un nouveau poste à Alvarez

Mais il y a désormais un nouveau venu dans ce dossier. Ancien de la Premier League quand il évoluait à Manchester City, Julian Alvarez voit les deux finalistes de la Ligue des Champions se battre pour lui. En effet, selon Football Transfers, Arsenal a reçu la confirmation de la part du clan de l’avant-centre qu’il était prêt à quitter l’Atlético de Madrid cet été. Bien évidemment, le club qui le fera venir devra y mettre le prix, et cela devrait se jouer au-dessus des 100 millions d'euros, mais les Gunners ont aussi une idée surprenante pour le convaincre.

En effet, le club londonien a prévenu Alvarez qu’il ne serait pas utilisé comme avant-centre s’il signait à Arsenal, mais qu’il retrouverait le poste de ses débuts, sur l’aile gauche de l'attaque. Une façon d’avoir plus de libertés alors que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli font le travail avec les Gunners, mais sans totalement convaincre. Pour le poste d’avant-centre, la formation anglaise compte toujours sur Viktor Gyokeres, avec Kai Havertz en doublure ou en électron libre.

Une offre qui pourrait séduire Julian Alvarez, qui n’aurait pas cette opportunité au PSG où le club de la capitale est certes un adepte du changement de poste avec Luis Enrique, mais recherche avant-tout un numéro 9. Il y a déjà du monde sur les ailes à Paris, et cette proposition tactique d’Arsenal ne peut en tout cas pas être contrée à ce niveau par le champion de France. De quoi peser dans l'issue de ce transfert ?