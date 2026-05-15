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Arsenal a une idée de génie pour Alvarez, le PSG impuissant

PSG15 mai , 12:20
parGuillaume Conte
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Prêt à miser très gros sur Julian Alvarez, le PSG a vu Arsenal se réveiller et faire une offre que le club français ne peut tout simplement pas contrer.
Considéré comme l’un des favoris pour récupérer Julian Alvarez cet été, le Paris Saint-Germain sait qu’il a de la concurrence dans ce dossier. Le FC Barcelone rêve de l’attaquant argentin depuis longtemps, mais ses finances sont toujours un peu justes pour concrétiser cet intérêt. La voie royale est donc ouverte pour le PSG, qui a débuté son travail de négociation pour convaincre l’Argentin de venir dans la capitale française.

Arsenal propose un nouveau poste à Alvarez

Mais il y a désormais un nouveau venu dans ce dossier. Ancien de la Premier League quand il évoluait à Manchester City, Julian Alvarez voit les deux finalistes de la Ligue des Champions se battre pour lui. En effet, selon Football Transfers, Arsenal a reçu la confirmation de la part du clan de l’avant-centre qu’il était prêt à quitter l’Atlético de Madrid cet été. Bien évidemment, le club qui le fera venir devra y mettre le prix, et cela devrait se jouer au-dessus des 100 millions d'euros, mais les Gunners ont aussi une idée surprenante pour le convaincre.
En effet, le club londonien a prévenu Alvarez qu’il ne serait pas utilisé comme avant-centre s’il signait à Arsenal, mais qu’il retrouverait le poste de ses débuts, sur l’aile gauche de l'attaque. Une façon d’avoir plus de libertés alors que Leandro Trossard et Gabriel Martinelli font le travail avec les Gunners, mais sans totalement convaincre. Pour le poste d’avant-centre, la formation anglaise compte toujours sur Viktor Gyokeres, avec Kai Havertz en doublure ou en électron libre.
Une offre qui pourrait séduire Julian Alvarez, qui n’aurait pas cette opportunité au PSG où le club de la capitale est certes un adepte du changement de poste avec Luis Enrique, mais recherche avant-tout un numéro 9. Il y a déjà du monde sur les ailes à Paris, et cette proposition tactique d’Arsenal ne peut en tout cas pas être contrée à ce niveau par le champion de France. De quoi peser dans l'issue de ce transfert ?

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ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

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Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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