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OM : Le fiasco Beye expliqué, sa façon de parler dérange

OM15 mai , 12:00
parGuillaume Conte
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Arrivé cet hiver, Habib Beye n'ira probablement pas au bout de son contrat avec l'OM. L'entraineur, qui avait déjà connu des problèmes avec son vestiaire à Rennes, a perdu ses joueurs rapidement.
Le match de dimanche est celui de la croisée des chemins pour Habib Beye. Parti de Rennes alors que le club était dans une situation sportive décevante et avec un vestiaire enflammé, le technicien franco-sénégalais avait rejoint l’OM, qui venait de sortir le club breton de la Coupe de France. Mais trois mois après, le constat est terrible alors que les deux formations vont s’affronter ce dimanche pour la dernière journée de Ligue 1.
« À son arrivée, l’OM (4e) avait 8 points d’avance sur Rennes (6e). Depuis son départ, Rennes a gagné 9 matches sur 12, et aujourd’hui, le SRFC (5e) a trois unités de plus que les Olympiens (6e), lesquels ont raté les deux objectifs assignés à Beye : une qualification en Ligue des champions et une victoire en Coupe de France, où il y a eu élimination affreuse contre Toulouse en quart de finale », résume ainsi Ouest-France, qui se penche sur les raisons de l’échec de Habib Beye à Marseille.

Habib Beye joue le Professeur, ça ne passe pas

Comme à Rennes, l’ancien coach du Red Star n’arrive pas à souder son vestiaire, et c’est surtout sa façon de faire qui ne passe pas. Une source proche du vestiaire marseillais confie même que les joueurs n’apprécient pas du tout le ton avec lequel il leur parle : « Habib a mal apprécié les problématiques de l’effectif, et tout vouloir recalibrer était probablement une erreur quand vous arrivez mi février. C’était trop tard, le contexte à l’OM est trop compliqué, et ses discours professoraux, parfois infantilisants pour les joueurs, n’ont pas été très bien perçus ».
Habib Beye n’est plus le consultant qui doit expliquer les actions, les tactiques et le jeu aux téléspectateurs. Un virage que l’entraineur de l’OM a du mal à prendre, et qui explique en partie l’ambiance tendue à Marseille, où cela a chauffé lors de plusieurs séances d’entrainement. Et dans le même temps, les joueurs ont parfois donné l’impression de lâcher leur entraineur, comme lors des matchs à Lorient ou contre Nantes.
Le coach de l’OM, qui déteste qu’on lui rappelle qu’il reste un jeune entraineur, a en tout cas encore beaucoup à apprendre sur la façon de gérer un vestiaire en Ligue 1.
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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

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Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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