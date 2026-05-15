Greenwood et deux joueurs de l’OM appellent Fenerbahçe

Mason Greenwood, qui vient de confier qu'il se verrait bien rester à l'OM cet été, envoie en réalité ses agents draguer un club turc pour un transfert.

Le grand ménage va débuter dans quelques jours à l’OM , à l’issue de la saison en cours. Frank McCourt a clairement l’envie de faire table rase de l’équipe actuelle et d’en finir avec les gros salaires. Cela pourrait donner des départs en masse et les joueurs ont bien compris le message. Y compris ceux qui ne sont pas forcément poussés vers la sortie.

Gouiri et Medina cherchent aussi un club

Elément phare de l’OM de ces deux dernières saisons, Mason Greenwood a beau avoir confié aux Trophées UNFP qu’il se voyait bien rester au club sur la durée, ce n’est pas le message qu’il fait passer en privé. Ainsi, la presse turque et notamment le journal Fanatik révèlent que les agents de l’Anglais ont contacté les dirigeants de Fenerbahçe pour proposer ses services en vue d’un transfert.

Le club d’Istanbul, qui a envie de retrouver les sommets en Turquie mais disputera bien les tours de qualification de la Ligue des Champions la saison prochaine, a de très grandes ambitions. Et des moyens financiers importants avec notamment des élections à la présidence à venir. Et chez les candidats, notamment l’ancien président Aziz Yıldırım, l’idée est de frapper un grand coup. Les représentants du joueur de l’OM ont fait savoir que l’ailier anglais était chaud pour rejoindre la Turquie si une offre copieuse arrivait.

Le club de Fenerbahçe a même reçu un message similaire du côté de deux autres joueurs : Amine Gouiri et Facundo Medina. Un arrivage groupé qui aurait de quoi surprendre, mais qui confirme que les joueurs sont bien obligés de tenir compte de la volonté de Frank McCourt de se séparer des gros salaires. Et le message a été bien reçu, même si Amine Gouiri et Facundo Medina ne font pas partie des joueurs qui sont poussés violemment vers la sortie en vue de cet été.