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Greenwood et deux joueurs de l’OM appellent Fenerbahçe

OM15 mai , 13:00
parGuillaume Conte
6
Mason Greenwood, qui vient de confier qu'il se verrait bien rester à l'OM cet été, envoie en réalité ses agents draguer un club turc pour un transfert.
Le grand ménage va débuter dans quelques jours à l’OM, à l’issue de la saison en cours. Frank McCourt a clairement l’envie de faire table rase de l’équipe actuelle et d’en finir avec les gros salaires. Cela pourrait donner des départs en masse et les joueurs ont bien compris le message. Y compris ceux qui ne sont pas forcément poussés vers la sortie.

Gouiri et Medina cherchent aussi un club

Elément phare de l’OM de ces deux dernières saisons, Mason Greenwood a beau avoir confié aux Trophées UNFP qu’il se voyait bien rester au club sur la durée, ce n’est pas le message qu’il fait passer en privé. Ainsi, la presse turque et notamment le journal Fanatik révèlent que les agents de l’Anglais ont contacté les dirigeants de Fenerbahçe pour proposer ses services en vue d’un transfert.
Le club d’Istanbul, qui a envie de retrouver les sommets en Turquie mais disputera bien les tours de qualification de la Ligue des Champions la saison prochaine, a de très grandes ambitions. Et des moyens financiers importants avec notamment des élections à la présidence à venir. Et chez les candidats, notamment l’ancien président Aziz Yıldırım, l’idée est de frapper un grand coup. Les représentants du joueur de l’OM ont fait savoir que l’ailier anglais était chaud pour rejoindre la Turquie si une offre copieuse arrivait.
Le club de Fenerbahçe a même reçu un message similaire du côté de deux autres joueurs : Amine Gouiri et Facundo Medina. Un arrivage groupé qui aurait de quoi surprendre, mais qui confirme que les joueurs sont bien obligés de tenir compte de la volonté de Frank McCourt de se séparer des gros salaires. Et le message a été bien reçu, même si Amine Gouiri et Facundo Medina ne font pas partie des joueurs qui sont poussés violemment vers la sortie en vue de cet été.

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Derniers commentaires

Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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