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PSG : Dro Fernandez pointé du doigt, il n’a pas le niveau

PSG15 mai , 11:30
parGuillaume Conte
4
Jérome Rothen a choisi de prendre Dro Fernandez en exemple pour taper sur le PSG, qui a laissé le RC Lens dans la course au titre pour se concentrer sur la Ligue des Champions.
Le PSG n’a pas flambé au mercato ces derniers temps. Très discret à chaque fenêtre de transfert, le club de la capitale a néanmoins réussi un coup l’hiver dernier en récupérant un jeune élément du FC Barcelone. Il s’agit de Dro Fernandez, pour qui Paris a payé plus que sa clause libératoire afin de rester en bon termes avec le club catalan.

Dro Fernandez, la preuve que le PSG zappe la Ligue 1

Dès son arrivée, le jeune espagnol a profité d’un temps de jeu en nette amélioration par rapport au Barça. Il a pu montrer ses qualités, même si cela demeure un joueur très discret, et qui ne pèse pas encore sur les rencontres. Pour Jérome Rothen, c’est même à l’heure actuelle un élément qui n’a pas le niveau du PSG. Peut-être que ce sera le cas plus tard, mais pour l’ancienne patte gauche de Caen, Paris et Monaco, c’est bien la preuve que le club de la capitale s’est permis d’être en roue libre en Ligue 1 s’il a pu faire jouer autant Dro Fernandez.
« La lutte pour le titre a été serrée ? Mais pourquoi ? Parce que tous ces cadres sont mis au repos, que quand tu changes et que tu mets de la jeunesse, forcément la jeunesse c’est sur courant alternatif. Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais Dro Fernandez il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat, mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire. Ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l’attractivité et le spectacle », a livré Jérome Rothen. Au passage, Dro Fernandez se prend donc une balle perdue, mais il est vrai que le milieu de terrain va devoir prendre un peu de coffre et d’assurance après avoir connu une dizaine de matchs en Ligue 1 cette saison.
P. Fernández Sarmiento

P. Fernández Sarmiento

SpainEspagne Âge 18 Milieu

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La Liga

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ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

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Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

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Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

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Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

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T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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