PSG : Dro Fernandez pointé du doigt, il n’a pas le niveau

Jérome Rothen a choisi de prendre Dro Fernandez en exemple pour taper sur le PSG, qui a laissé le RC Lens dans la course au titre pour se concentrer sur la Ligue des Champions.

Le PSG n’a pas flambé au mercato ces derniers temps. Très discret à chaque fenêtre de transfert, le club de la capitale a néanmoins réussi un coup l’hiver dernier en récupérant un jeune élément du FC Barcelone. Il s’agit de Dro Fernandez, pour qui Paris a payé plus que sa clause libératoire afin de rester en bon termes avec le club catalan.

Dro Fernandez, la preuve que le PSG zappe la Ligue 1

Dès son arrivée, le jeune espagnol a profité d’un temps de jeu en nette amélioration par rapport au Barça. Il a pu montrer ses qualités, même si cela demeure un joueur très discret, et qui ne pèse pas encore sur les rencontres. Pour Jérome Rothen, c’est même à l’heure actuelle un élément qui n’a pas le niveau du PSG. Peut-être que ce sera le cas plus tard, mais pour l’ancienne patte gauche de Caen, Paris et Monaco, c’est bien la preuve que le club de la capitale s’est permis d’être en roue libre en Ligue 1 s’il a pu faire jouer autant Dro Fernandez.

« La lutte pour le titre a été serrée ? Mais pourquoi ? Parce que tous ces cadres sont mis au repos, que quand tu changes et que tu mets de la jeunesse, forcément la jeunesse c’est sur courant alternatif. Dro Fernandez, moi j’ai rien contre lui, mais Dro Fernandez il a beaucoup joué depuis qu’il est arrivé en championnat, mais Dro Fernandez tu le mets dans un autre club de Ligue 1 je suis même pas sûr qu’il soit titulaire. Ça joue sur les performances collectives et individuelles de cette équipe du PSG et sur l’attractivité et le spectacle », a livré Jérome Rothen. Au passage, Dro Fernandez se prend donc une balle perdue, mais il est vrai que le milieu de terrain va devoir prendre un peu de coffre et d’assurance après avoir connu une dizaine de matchs en Ligue 1 cette saison.