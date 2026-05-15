Mondial 2026 : Il annonce le fiasco des Bleus

Dans un mois, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde, la dernière de Didier Deschamps. Avant l’exercice nord-américain, certains consultants pensent que le mondial des Bleus peut vite tourner au vinaigre.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi soir sur TF1 sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour sa dernière compétition avec les Bleus, le champion du monde 1998 aura fort à faire dès les poules avec un groupe solide. Pour son entrée en lice, la France fera face au Sénégal le 16 juin prochain avant une rencontre face à l’Irak et de terminer sa phase de groupes contre la Norvège d’Erling Haaland. Après un Euro 2024 décevant d’un point de vue du jeu, les Bleus veulent montrer un nouveau visage. Rassurants pendant la tournée du mois de mars, les Tricolores vont cependant atterrir dans le nouveau monde avec quelques incertitudes.

Un 2002 bis pour les Bleus ?

Des incertitudes qui ne rassurent pas tout le monde avant le coup d’envoi de ce mondial. Sur RMC, le consultant et ancien joueur Maxime Chanot évoque une potentielle déception en juin prochain pour les Bleus. « Ça pue 2002, cette équipe de France. Je trouve qu’il y a trop de qualités, on en attend trop et ça sent un peu l’échec comme en Corée du Sud. Je sens qu’il y a énormément d’attentes sur cette équipe de France. Je ne serais pas surpris qu’on soit déçus par cette équipe de France, » explique-t-il dans un premier temps.

L’ancien baroudeur de MLS (187 matchs dans le championnat) n’est pas certain que l’équilibre voulu par Didier Deschamps fonctionne. « Attention, je reste pro français, j’ai envie que cette équipe performe, mais j’ai le sentiment que l’on va être déçu. Je redoute le déséquilibre entre la ligne d'attaque et la ligne défensive, » souligne-t-il. La question de la forme de Kylian Mbappé est également sur toutes les lèvres. Le Français vit une fin de saison compliquée avec le Real Madrid.