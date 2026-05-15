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Mondial 2026 : Il annonce le fiasco des Bleus

Equipe de France15 mai , 13:20
parNathan Hanini
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Dans un mois, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde, la dernière de Didier Deschamps. Avant l’exercice nord-américain, certains consultants pensent que le mondial des Bleus peut vite tourner au vinaigre.
Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi soir sur TF1 sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Pour sa dernière compétition avec les Bleus, le champion du monde 1998 aura fort à faire dès les poules avec un groupe solide. Pour son entrée en lice, la France fera face au Sénégal le 16 juin prochain avant une rencontre face à l’Irak et de terminer sa phase de groupes contre la Norvège d’Erling Haaland. Après un Euro 2024 décevant d’un point de vue du jeu, les Bleus veulent montrer un nouveau visage. Rassurants pendant la tournée du mois de mars, les Tricolores vont cependant atterrir dans le nouveau monde avec quelques incertitudes.

Un 2002 bis pour les Bleus ?

Des incertitudes qui ne rassurent pas tout le monde avant le coup d’envoi de ce mondial. Sur RMC, le consultant et ancien joueur Maxime Chanot évoque une potentielle déception en juin prochain pour les Bleus. « Ça pue 2002, cette équipe de France. Je trouve qu’il y a trop de qualités, on en attend trop et ça sent un peu l’échec comme en Corée du Sud. Je sens qu’il y a énormément d’attentes sur cette équipe de France. Je ne serais pas surpris qu’on soit déçus par cette équipe de France, » explique-t-il dans un premier temps.
L’ancien baroudeur de MLS (187 matchs dans le championnat) n’est pas certain que l’équilibre voulu par Didier Deschamps fonctionne. « Attention, je reste pro français, j’ai envie que cette équipe performe, mais j’ai le sentiment que l’on va être déçu. Je redoute le déséquilibre entre la ligne d'attaque et la ligne défensive, » souligne-t-il. La question de la forme de Kylian Mbappé est également sur toutes les lèvres. Le Français vit une fin de saison compliquée avec le Real Madrid.
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Morton forfait contre Lens, la tuile pour l'OL

ouai, bonne tuile. j'espère le revoir en août mais...

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Ouais sauf que mac court bien que visiblement il na plus trop envie d'investir massivement pour combler des déficit il la deja fait par le passé et en a les moyens... par contre pour ceux qui ont récupéré là gestion de lyon après textor ca cest moins sur et on a pas d'historique pour savoir si ils en pnt les moyens et l'envie...

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Les concurrent de L'OM tas raison cest monaco Rennes lille... Par contre les concurrents de lyon c'est plutot Strasbourg Angers ou Nantes ... bien que vous nous voyez exceptionnellement dans le rétro cette saison... Brest aussi y'a deux ans il nous voyait dans le rétro... et pourtant ... lyon cette saison cest une anomalie quil soit la... comme quand brest a fini deuxième cetait une anomalie les 3 premier en général ca devrait être psg OM et Monaco

L’OL viré de la Ligue des Champions, La Provence y croit

Les 3 fois où on a ete en finale on avait quand même des effectifs plus compétitif que lon a la... bien qu'aller en finale avec Germain et mitroglou... heureusement quil y avait ocampos thauvin payet devant.. parceque la vue le robinet qui s'annonce fermé puis les départs du peu de joueur potable quon a ( greenwood paixao)... je vois pas comment on pourrait aller en finale lan prochain alors quil y a tout a reconstruite de l'entraîneur aux avant centre...

OM : McCourt valide huit départs, c’est spectaculaire

T'es tendu du string blaireau.... en pleine perdition...... comme ton sous-club de merde 😂😂🐐🐐

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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