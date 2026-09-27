L’UEFA sanctionne officiellement le RC Lens

L’UEFA a officiellement sanctionné le RC Lens en raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de son déplacement à Prague le 10 septembre dernier.

Vainqueur au Slavia Prague il y a une vingtaine de jours, le RC Lens n’a pas seulement hérité de trois points de son déplacement en Autriche. Les Sang et Or s’en seraient bien passés, mais ils ont officiellement été sanctionnés par l’UEFA en raison des engins pyrotechniques utilisés par les supporters lensois dans leur parcage visiteur lors du match face au Slavia. L’instance européenne à condamner le Racing à payer une amende de 15.000 euros. Le parcage extérieur du RC Lens fait en plus l’objet d’une suspension avec sursis pendant deux ans. Au moindre écart à venir en coupe d’Europe, Lens sera donc privé de ses supporters pour un match à l’extérieur.