L’UEFA sanctionne officiellement le RC Lens

Rien d'étonnant
Pour l'instant... Lois Openda est bien à Lyon. Mettez-vous bien ça dans la tête Foot01. Mdr
Zinedine Zidane peut très bien mettre... Bradley Barcola sur le côté gauche, Estéban Lepaul en pointe et Michael Olise à droite. Mais bon... si on se fie à Foot01, il n'y aurait que des joueurs du PSG en attaque. Mdr
Mais lachez nous bordel, le mercato c'est fini ! Lachez nous avec votre mercato a la con. Y a que ca qui vous tiens !
Bla.. .bla... bla...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
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|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
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|10
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|9
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|8
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|5
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|1
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|5
|1
|1
|3
|9
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|5
|1
|1
|3
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|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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