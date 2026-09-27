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Paul Pogba

Pogba se relance à Monaco et reçoit une offre inattendue

Monaco27 sept. , 9:30
parEric Bethsy
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Libre depuis la résiliation de son contrat à Monaco cet été, Paul Pogba continue de s’accrocher. Le Français s’entraîne avec les installations monégasques et son travail n’est pas passé inaperçu.
Non, Paul Pogba (33 ans) ne compte pas mettre un terme à sa carrière. Incapable d’enchaîner les matchs à cause de ses blessures à répétition, le milieu de terrain a dû résilier son contrat à l’AS Monaco cet été. Une décision inévitable selon le directeur général Thiago Scuro. « Je crois qu’il a compris que Monaco a fait tout ce qu’il était possible pour lui donner toutes les conditions, s’expliquait récemment le dirigeant sur les ondes de RMC. C’est factuel, ce n’est pas une opinion : on a tout donné mais ce n’était pas possible pour Paul de jouer 90 minutes, de jouer des séquences de deux-trois matchs. C’est quelque chose de très important pour un club comme Monaco. »

Griezmann invite Pogba

L’ASM n’est évidemment pas le seul club à exiger de la continuité chez ses joueurs. La preuve, Paul Pogba, libre de tout contrat, n’est pas parvenu à rebondir cet été. Pas de quoi entamer la détermination du Français qui continue de s’entraîner de manière individuelle. L’ancien joueur de Manchester United a publié sur Instagram des photos de lui en pleine séance au centre d’entraînement de l’AS Monaco.
Le club de la Principauté lui a apparemment tendu la main pour lui permettre de s’entretenir en attendant de trouver sa prochaine équipe. Elle pourrait bien se situer aux Etats-Unis, là où Antoine Griezmann s’éclate. L’attaquant d’Orlando a d’ailleurs invité Paul Pogba à le rejoindre. « Viens à Orlando ! », a commenté le gaucher sous la publication de « la Pioche ». Qui sait, la proposition de « Grizou » pourrait bien donner des idées aux franchises de Major League Soccer.
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