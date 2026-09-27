PSG : Godts rassure Kvaratskhelia, sa place n'est pas menacée

Jamais titularisé depuis son arrivée cet été, Mika Godts n’est pas inquiet. L’ailier du Paris Saint-Germain ne montre pas une envie folle de s’imposer dans le onze de Luis Enrique.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont probablement rassurés. En difficulté depuis son arrivée dans la capitale cet été, Mika Godts s’est illustré avec la Belgique. La recrue parisienne a réussi un bel exploit personnel lors du match de Ligue des Nations contre l’Italie (2-0) vendredi. En attendant la suite du rassemblement, avec deux confrontations à venir face à l’équipe de France, l’international belge a forcément pris confiance après ce chef-d’œuvre. C’est peut-être le déclic qui lui permettra enfin de lancer son aventure chez le double champion d’Europe.

Pour le moment, Mika Godts ne marque pas les esprits lorsqu’il apparaît sur le terrain. Ce qui explique pourquoi Luis Enrique ne l’a toujours pas titularisé. La situation n’a pourtant pas l’air d’affecter le renfort à 45 millions d’euros, pas pressé de bousculer la hiérarchie au Paris Saint-Germain. « J’ai le temps, j'ai le temps, a calmé le Diable Rouge devant les médias. Le coach et le club croient en moi. Ils m’ont acheté donc c’est normal. L’équipe est bien, elle m’aide beaucoup. Les joueurs m’aident aussi beaucoup. Je suis calme. J’essaie de jouer à un haut niveau et de faire de mon mieux. »

« Apprendre d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia ? Oui bien sûr. J’essaie de faire mes dribbles, de jouer avec mes qualités. Après, ils sont tous très tranquilles, ils m’aident beaucoup et je vois que mon niveau augmente beaucoup avec ce genre de joueurs. C’est toujours différent quand tu joues dans un grand club européen. Mais j’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur », a conclu Mika Godts sans paniquer.