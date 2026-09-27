Godts

PSG : Godts rassure Kvaratskhelia, sa place n'est pas menacée

PSG27 sept. , 10:10
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Jamais titularisé depuis son arrivée cet été, Mika Godts n’est pas inquiet. L’ailier du Paris Saint-Germain ne montre pas une envie folle de s’imposer dans le onze de Luis Enrique.
Les supporters du Paris Saint-Germain sont probablement rassurés. En difficulté depuis son arrivée dans la capitale cet été, Mika Godts s’est illustré avec la Belgique. La recrue parisienne a réussi un bel exploit personnel lors du match de Ligue des Nations contre l’Italie (2-0) vendredi. En attendant la suite du rassemblement, avec deux confrontations à venir face à l’équipe de France, l’international belge a forcément pris confiance après ce chef-d’œuvre. C’est peut-être le déclic qui lui permettra enfin de lancer son aventure chez le double champion d’Europe.
Pour le moment, Mika Godts ne marque pas les esprits lorsqu’il apparaît sur le terrain. Ce qui explique pourquoi Luis Enrique ne l’a toujours pas titularisé. La situation n’a pourtant pas l’air d’affecter le renfort à 45 millions d’euros, pas pressé de bousculer la hiérarchie au Paris Saint-Germain. « J’ai le temps, j'ai le temps, a calmé le Diable Rouge devant les médias. Le coach et le club croient en moi. Ils m’ont acheté donc c’est normal. L’équipe est bien, elle m’aide beaucoup. Les joueurs m’aident aussi beaucoup. Je suis calme. J’essaie de jouer à un haut niveau et de faire de mon mieux. »

Lire aussi

PSG : Il met la Belgique sur les fesses, Luis Enrique reçoit un ordrePSG : Il met la Belgique sur les fesses, Luis Enrique reçoit un ordre
« Apprendre d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia ? Oui bien sûr. J’essaie de faire mes dribbles, de jouer avec mes qualités. Après, ils sont tous très tranquilles, ils m’aident beaucoup et je vois que mon niveau augmente beaucoup avec ce genre de joueurs. C’est toujours différent quand tu joues dans un grand club européen. Mais j’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur », a conclu Mika Godts sans paniquer.
Articles Recommandés
Larabie Saoudite A Refuse Dacheter Lom A Mccourt
OM

L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt

Edf Michael Olise Avec La France Ca Ne Marche Pas
Equipe de France

EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas

Le Barca Sattaque A Un Champion Du Monde A Zero Euro
Liga

Le Barça s'attaque à un champion du monde à zéro euro

Edf Mbappe Blesse Ces Trois Bleus Sont Heureux
Equipe de France

EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux

Fil Info

27 sept. , 12:00
L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt
27 sept. , 11:30
EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas
27 sept. , 11:00
Le Barça s'attaque à un champion du monde à zéro euro
27 sept. , 10:30
EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux
27 sept. , 9:50
L’UEFA sanctionne officiellement le RC Lens
27 sept. , 9:30
Pogba se relance à Monaco et reçoit une offre inattendue
27 sept. , 9:00
EdF : Zidane accuse la Turquie d’avoir blessé Mbappé
27 sept. , 8:40
OL : Loïs Openda provoque son départ de Lyon
27 sept. , 8:20
Le PSG vote pour un Parc des Princes tout neuf à 70.000 places

Derniers commentaires

L'Arabie Saoudite a refusé d'acheter l'OM à McCourt

Rien d'étonnant

OL : Loïs Openda provoque son départ de Lyon

Pour l'instant... Lois Openda est bien à Lyon. Mettez-vous bien ça dans la tête Foot01. Mdr

EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux

Zinedine Zidane peut très bien mettre... Bradley Barcola sur le côté gauche, Estéban Lepaul en pointe et Michael Olise à droite. Mais bon... si on se fie à Foot01, il n'y aurait que des joueurs du PSG en attaque. Mdr

OL : Loïs Openda provoque son départ de Lyon

Mais lachez nous bordel, le mercato c'est fini ! Lachez nous avec votre mercato a la con. Y a que ca qui vous tiens !

EdF : Michael Olise avec la France, ça ne marche pas

Bla.. .bla... bla...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading