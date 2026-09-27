EdF : Mbappé blessé, ces trois Bleus sont heureux

La blessure de Kylian Mbappé redistribue les cartes en attaque pour les trois matchs de l’équipe de France à venir. Doué, Barcola et Lepaul vont en profiter pour obtenir un temps de jeu plus conséquent.

Blessé au genou lors du déplacement de l’équipe de France en Turquie vendredi soir, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement des Bleus. Rentré à Madrid, l’attaquant français a déjà passé des examens, lesquels se sont montrés rassurants. L’ancien Parisien souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche selon le Real Madrid et sera absent entre 10 et 15 jours. Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé et pour le staff français, qui doit maintenant s’adapter à l’absence de son capitaine pour les matchs face à la Belgique (deux fois) et l’Italie.

Placé dans l’axe contre la Turquie, Ousmane Dembélé sera plus que jamais le leader offensif des Bleus. A ses côtés, des joueurs remplaçants lors du dernier match vont logiquement grappiller plus de temps de jeu avec l’absence de Kylian Mbappé. Selon L’Equipe, les trois joueurs qui vont le plus bénéficier du forfait du Madrilène sont Barcola, Doué et Lepaul.

« Des éléments comme Désiré Doué (21 ans), Bradley Barcola (24 ans) et Estéban Lepaul (26 ans) vont avoir l'occasion de s'exprimer un peu plus. A fortiori alors que le staff a décidé de ne pas remplacer la star du Real Madrid » souligne le quotidien national, qui précise que Doué plaît beaucoup à Zinedine Zidane depuis le début du rassemblement et aura un rôle important à jouer durant les trois matchs à venir.

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Le Parisien dégage l’impression lors des entraînements de s'engager pleinement dans cette nouvelle ère et veut marquer des points auprès de Zidane, qu’il admire énormément. Le profil de Barcola est aussi apprécié par le nouveau sélectionneur des Bleus, qui a pu apprécier les qualités de vitesse de l’attaquant de Liverpool en Turquie, l’ailier formé à l’OL ayant provoqué le carton rouge turc grâce à sa pointe de vitesse impressionnante.

L’entraînement prévu ce dimanche en Belgique devrait en tout cas nous en dire davantage sur les probables choix offensifs de Zidane pour le match face aux Diables Rouges lundi soir. En dehors du secteur offensif, d’autres remplaçants habituels devraient avoir leur chance selon L’Equipe, à commencer par Camavinga, Da Cunha et Diouf, pressentis pour démarrer.