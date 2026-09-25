L’OL n’est qu’un tremplin, Athekame joue franc-jeu

Prêté sans option d’achat par le Milan AC, Zachary Athekame ne prévoit pas de s’éterniser à l’Olympique Lyonnais. Une fois la saison terminée, le latéral droit compte bien retrouver les Rossoneri.

Encore une bonne pioche pour l’Olympique Lyonnais . Depuis le début de la saison, Paulo Fonseca n’a pas à se plaindre du rendement de Zachary Athekame (21 ans). L’entraîneur des Gones ne peut que se réjouir des performances du latéral droit prêté par le Milan AC, déjà auteur de deux buts et de deux passes décisives en cinq matchs de Ligue 1

Ces statistiques montrent bien l’efficacité de l’international suisse porté vers l’avant, et dont le profil correspond à la philosophie du coach portugais. Autant dire que l’ancien joueur des Young Boys Berne a rapidement fait oublier son prédécesseur Ainsley Maitland-Niles. Les supporters de l’Olympique Lyonnais l’ont de suite adopté. Mais attention à ne pas trop s’attacher… Zachary Athekame, dont le prêt n’inclut pas d’option d’achat, n’est pas destiné à rester au-delà de cette saison. Le Rossonero a d’ailleurs annoncé son intention de repartir en Italie au terme de l’exercice.

Je suis un joueur du Milan - Zachary Athekame

« Je suis ici pour aider l’équipe et je suis extrêmement content, a savouré le latéral droit pendant le rassemblement de la Suisse. Je donnerai tout. Je juge positivement ma première saison avec le Milan. Je me suis bien senti, c’était un nouveau championnat, plus tactique. Puis il y a eu le changement sur le banc, j’ai parlé avec le nouvel entraîneur (Ruben Amorim) et j’ai décidé de changer de maillot. A Milan, je me suis très bien senti. Je suis un joueur du Milan. Maintenant je suis à Lyon, mais j’aimerais y retourner. » Zachary Athekame a donc toutes les raisons de s’illustrer avec l’équipe rhodanienne. Lui qui évolue probablement sous le regard attentif des Milanais.