L’OL n’est qu’un tremplin, Athekame joue franc-jeu

Je suis un joueur du Milan- Zachary Athekame
Et après ça vient chouiner comme une petite vierge effarouchée qu'on l'insulte! Ferme la, tu n'as pas de face.
Tu es gentil, parle de ce tu connais. En clair, ferme la, la tchoin.
Tu demande à cette tchoin d'être cohérent? Attends d'abord qu'il apprenne le sens de ce mot.
Kylian Mbappé : « La concurrence avec Ousmane Dembélé ? Il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! » Ou vois-tu que Kylian Mbappé se compare à l'élu ?
Aucun club et aucun ville ne mérite une tchoin comme toi. Ca serait trop cruel.
|Équipe
|Pts
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|N
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|7
|-3
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Athekame shining with Lyon 🇨🇭⭐️