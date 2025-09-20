ICONSPORT_271163_0158
Dominik Greif

OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché

OL20 sept. , 10:30
parClaude Dautel
Auteur d'un match plutôt tranquille contre Angers, Dominik Greif a eu besoin d'un arrêt énorme en toute fin de match pour démontrer que l'Olympique Lyonnais ne s'était pas trompé en allant le chercher à Majorque. La concurrence avec Rémy Descamps sera brutale, mais l'OL a déjà tranché.
Après quatre matchs de Ligue 1, Rémy Descamps a été contraint de céder sa place dans les buts lyonnais après une lésion ligamentaire à un poignet. Une blessure qui va l'éloigner pendant quatre semaines, mais qui pourrait lui coûter aussi sa place de numéro 1. Alors que Paulo Fonseca avait décidé de faire de l'ancien gardien nantais son titulaire depuis le début de saison, la performance de Dominik Greif contre le SCO a probablement changé la donne. En évitant une égalisation dans le temps additionnel, le gardien de but international slovaque a déjà justifié son transfert pour 4 millions d'euros. Et pour Hugo Guillemet, il est évident que Greif a assurément pris le pouvoir de manière définitive à l'occasion de la réception d'Angers.

Dominik Greif a convaincu l'OL

Le journaliste de L'Equipe, qui suit de près l'actualité de l'Olympique Lyonnais, estime que même si Rémy Descamps a été à la hauteur en début de saison, Dominik Greif est là pour être titulaire. « Le gardien slovaque a réussi ses débuts avec l’OL et il ne devrait plus quitter la cage de sitôt, d’autant que son jeu au pied semble fiable », annonce Hugo Guillemet au lendemain de la victoire face au SCO. Dans le quotidien sportif, le gardien de but slovaque de l'OL obtient un 7 sur 10, soit la meilleure note de son équipe, à égalité avec Tanner Tessmann, auteur du but victorieux pour l'équipe de Paulo Fonseca. 
Si Jorge Maciel, le bras droit de l'entraîneur lyonnais, n'a pas voulu trop en dire sur la hiérarchie des gardiens de but à l'OL, il a tout de même reconnu que Dominik Greif avait fait fort pour sa première en Ligue 1. « Dominik était très bien, il a été décisif, déjà, sur les deux dernières actions. Parmi les choses qu'on demande aux gardiens dans notre jeu, on est particulièrement exigeant par rapport à leur jeu au pied. Et Dominik a été serein, il a fait des choix tranquilles, il a trouvé les joueurs qui étaient libres, il a montré pourquoi il est là », a confié l'adjoint de Paul Fonseca au sujet du portier recruté par l'OL pour succéder à Lucas Perri.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271029_0431
Mercato

Le Barça menace le PSG pour cet international français

ICONSPORT_270818_0005
ASSE

L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur

ICONSPORT_271025_0465
PSG

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

ICONSPORT 175713 0148
Foot Mondial

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Fil Info

11:00
Le Barça menace le PSG pour cet international français
10:00
L'ASSE critique publiquement son meilleur joueur
9:30
Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie
9:00
Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour
8:40
OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille
8:20
Joao Neves et le PSG, une énorme surprise à venir
8:00
« L’OL sur le podium, j’ai des doutes » : ça balance sur Canal+
00:08
TV : OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique ?
23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Il ne faut pas s'enflammer! Le nombre d'absents est important .Marseille est meilleur que l'an passé.Il va falloir etre efficace devant mais on doit s'imposer

OM-PSG : Feu vert pour Nayef Aguerd

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!!!!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

le psg1970 ldc 2025 , a gagné plus de tropheé en 55 ans que l om en 125 ans la honte , et on va leur mettre une trempe dimanche !!! greroi des defaite va encore pleurer !! on va leur rouler dessus come depuis plus de 10 ans zero victoire de l om !!

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

Brisard voilà l'arbitre pro-Paris : La saison passée : Nice/PSG (1-1) avec un penalty oublié à Dembélé en fin de match et un double carton jaune à Hakimi et Marquinhos plus que douteux, alors que Dante, qui avait fait une grosse faute sur Hakimi, n'avait pas été averti. Avant ça PSG/Montpellier : carton à Neymar, la raison Kimpembé lui a demandé "Sa réponse a été assez bizarre. Il disait qu'il (Neymar) avait chambré l’adversaire, donc il a reçu un carton.» Une première en Europe. Brisard n'a dirigé qu'un seul PSG/OM. En 2020 les Marseillais s'étaient imposés 1-0 sur un but de Florian Thauvin. 12 cartons jaunes et 5 rouges distribués. Record au 21ème siècle. 24 matchs du PSG dont 4 défaites. 23 matchs de l'OM dont 2 défaites.

Luca Zidane l'Algérien, « ça débecte » Bertrand Latour

Chacun son choix , chacun sa route ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading