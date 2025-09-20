OL : Greif numéro 1, Lyon a tranché

Auteur d'un match plutôt tranquille contre Angers, Dominik Greif a eu besoin d'un arrêt énorme en toute fin de match pour démontrer que l'Olympique Lyonnais ne s'était pas trompé en allant le chercher à Majorque. La concurrence avec Rémy Descamps sera brutale, mais l'OL a déjà tranché.

Après quatre matchs de Ligue 1, Rémy Descamps a été contraint de céder sa place dans les buts lyonnais après une lésion ligamentaire à un poignet. Une blessure qui va l'éloigner pendant quatre semaines, mais qui pourrait lui coûter aussi sa place de numéro 1. Alors que Paulo Fonseca avait décidé de faire de l'ancien gardien nantais son titulaire depuis le début de saison, la performance de Dominik Greif contre le SCO a probablement changé la donne . En évitant une égalisation dans le temps additionnel, le gardien de but international slovaque a déjà justifié son transfert pour 4 millions d'euros. Et pour Hugo Guillemet, il est évident que Greif a assurément pris le pouvoir de manière définitive à l'occasion de la réception d'Angers.

Dominik Greif a convaincu l'OL

L'Equipe, qui suit de près l'actualité de l'Olympique Lyonnais, estime que même si Rémy Descamps a été à la hauteur en début de saison, Dominik Greif est là pour être titulaire. « Le gardien slovaque a réussi ses débuts avec l'OL et il ne devrait plus quitter la cage de sitôt, d'autant que son jeu au pied semble fiable », annonce Hugo Guillemet au lendemain de la victoire face au SCO. Dans le quotidien sportif, le gardien de but slovaque de l'OL obtient un 7 sur 10, soit la meilleure note de son équipe, à égalité avec Tanner Tessmann, auteur du but victorieux pour l'équipe de Paulo Fonseca.

Si Jorge Maciel, le bras droit de l'entraîneur lyonnais, n'a pas voulu trop en dire sur la hiérarchie des gardiens de but à l'OL, il a tout de même reconnu que Dominik Greif avait fait fort pour sa première en Ligue 1. « Dominik était très bien, il a été décisif, déjà, sur les deux dernières actions. Parmi les choses qu'on demande aux gardiens dans notre jeu, on est particulièrement exigeant par rapport à leur jeu au pied. Et Dominik a été serein, il a fait des choix tranquilles, il a trouvé les joueurs qui étaient libres, il a montré pourquoi il est là », a confié l'adjoint de Paul Fonseca au sujet du portier recruté par l'OL pour succéder à Lucas Perri.