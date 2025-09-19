OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc

Dominik Greif a mis tout le monde d’accord dès sa première titularisation sous les couleurs de l’OL en permettant à son équipe de l’emporter contre Angers grâce à deux arrêts colossaux en fin de match.

Remplaçant au profit de Rémy Descamps lors des quatre premières journées de Ligue 1, la recrue estivale Dominik Greif a été lancée par Paulo Fonseca ce vendredi soir face à Angers . Un choix obligatoire dans la mesure où l’ancien Nantais s’est blessé au poignet et manquera au moins cinq semaines. Son absence ne devrait pas trop pénaliser l’Olympique Lyonnais au vu du niveau affiché par Dominik Greif ce vendredi face à Angers. Très peu sollicité tout au long du match, l’international slovaque a en revanche eu énormément de boulot dans le temps additionnel.

Sur une frappe à bout portant d’Ekomié d’abord, puis sur une deuxième tentative de ce même attaquant angevin sur le corner suivant, à bout portant. Deux arrêts monumentaux qui ont enflammé les réseaux sociaux, où l’on se réjouit du côté de l’OL du niveau affiché par Dominik Greif et de sa faculté à être décisif aussi rapidement. « J’ai dit merciiiiiiiiiii Dominik Greif » a par exemple publié le streamer lyonnais Zack Nani. « C'est bon le "débat" Descamps - Greif c'est fini ? C'est ÇA être décisif » juge quant à lui @AnthooAlgodon, suivi par plus de 7.000 followers sur X.

« Greif excellent sur la fin !! On a été globalement très solide défensivement avec un 4eme cleansheet en 5 matchs. Beaucoup aimé les entrées aujourd’hui un peu moins notre tranchant offensif (logique). On enchaîne ! » résume de son côté @Samuel_AS, supporter lyonnais qui rassemble 11.000 followers. Avec un tel niveau affiché, Dominik Greif a en tout cas démontré pourquoi l’OL avait fait un tel forcing pour le recruter à Majorque l’été dernier. Et il a sans doute définitivement gagné sa place en tant que numéro un, même s’il faudra maintenant confirmer cet excellent niveau. Espérons que ce sera le cas ce jeudi sur la pelouse d’Utrecht en Europa League avant un déplacement périlleux à Lille.