Dominik Greif

OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc

OL19 sept. , 23:00
parCorentin Facy
Dominik Greif a mis tout le monde d’accord dès sa première titularisation sous les couleurs de l’OL en permettant à son équipe de l’emporter contre Angers grâce à deux arrêts colossaux en fin de match.
Remplaçant au profit de Rémy Descamps lors des quatre premières journées de Ligue 1, la recrue estivale Dominik Greif a été lancée par Paulo Fonseca ce vendredi soir face à Angers. Un choix obligatoire dans la mesure où l’ancien Nantais s’est blessé au poignet et manquera au moins cinq semaines. Son absence ne devrait pas trop pénaliser l’Olympique Lyonnais au vu du niveau affiché par Dominik Greif ce vendredi face à Angers. Très peu sollicité tout au long du match, l’international slovaque a en revanche eu énormément de boulot dans le temps additionnel.
Sur une frappe à bout portant d’Ekomié d’abord, puis sur une deuxième tentative de ce même attaquant angevin sur le corner suivant, à bout portant. Deux arrêts monumentaux qui ont enflammé les réseaux sociaux, où l’on se réjouit du côté de l’OL du niveau affiché par Dominik Greif et de sa faculté à être décisif aussi rapidement. « J’ai dit merciiiiiiiiiii Dominik Greif » a par exemple publié le streamer lyonnais Zack Nani. « C'est bon le "débat" Descamps - Greif c'est fini ? C'est ÇA être décisif » juge quant à lui @AnthooAlgodon, suivi par plus de 7.000 followers sur X.
« Greif excellent sur la fin !! On a été globalement très solide défensivement avec un 4eme cleansheet en 5 matchs. Beaucoup aimé les entrées aujourd’hui un peu moins notre tranchant offensif (logique). On enchaîne ! » résume de son côté @Samuel_AS, supporter lyonnais qui rassemble 11.000 followers. Avec un tel niveau affiché, Dominik Greif a en tout cas démontré pourquoi l’OL avait fait un tel forcing pour le recruter à Majorque l’été dernier. Et il a sans doute définitivement gagné sa place en tant que numéro un, même s’il faudra maintenant confirmer cet excellent niveau. Espérons que ce sera le cas ce jeudi sur la pelouse d’Utrecht en Europa League avant un déplacement périlleux à Lille.
Derniers commentaires

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Lille le voulait il y a un an ? Mais comptait-il payer un montant de transfert ou demandait-il simplement à le récupérer gratuitement ?

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

NUMERO 10 TOI Pourquoi tu n es pas venu sur le " live" avec l article des compos ? J aurai aime rire de toi AUSSI

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Parce qu ils sont honteux peut etre qu un jour tu seras dans le 11 des MONGOLS

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Quel rouge ? C est un Lyonnais a l arbitrage et il ne peut plus faire ca

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

TOUT LE MONDE A COMPRIS que ce sport est un concept pour toi EST CE QUE TU AS + DE 35 ANS ? C est important pour rire de toi en étant le seul complexé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

