ICONSPORT_286569_0262

L’OL a refusé une offre à 9 ME

OL03 févr. , 8:20
parGuillaume Conte
13
L'OL a conclu toutes les opérations désirées en ce dernier jour du mercato, et s'est même offert le luxe de repousser des offres pour Ruben Kluivert, son défenseur qui a la cote en ce moment.
Le mercato de l’Olympique Lyonnais s’est passé comme sur des roulettes, et les supporters espèrent que la cellule de recrutement va avoir la même réussite que l’été dernier, quand Tyler Morton, Pavel Sulc et Afonso Moreira ont apporté une surprenante contribution aux bons résultats de l’OL. Non seulement Lyon s’est renforcé avec Endrick et Noah Nartey, mais il a aussi su conserver ses joueurs demandés. Y compris ceux qui ont fait l’objet d’un intérêt à la dernière minute.

Crystal Palace en panique, l'OL ne craque pas

C’est le cas de Crystal Palace, très actif ce lundi de clôture du mercato, notamment pour remplacer Marc Guéhi parti à Manchester City. Les Eagles ont les poches pleines, surtout qu’ils pensaient encore pouvoir vendre Jean-Philippe Mateta au Milan AC avant que le Français n’échoue à sa visite médicale. Ils ont donc contacté l’OL pour essayer de faire signer Ruben Kluivert. Selon les indiscrétions de la presse anglaise, cela faisait déjà plusieurs jours que les Londoniens tournaient autour du Néerlandais, qui marche fort ces dernières semaines après des débuts difficiles.
Le défenseur central prend ses marques à Lyon et justifie les 4 millions d’euros investis pour le faire venir de Casa Pia. Au point de provoquer une offre à hauteur de 9 millions d’euros de la part de Crystal Palace, séduit par les qualités physiques du Néerlandais, et ses progrès ces derniers mois. Pour un joueur encore évalué à 2,5 millions d’euros sur les sites spécialisés, l’OL aurait pu se laisser tenter par une très belle opération financière et une vente très rentable.
Mais comme cela a été annoncé ce lundi, les dirigeants lyonnais ont décidé de ne pas affaiblir leur équipe, préférant même recruter un défenseur central supplémentaire, avec l’espoir Noham Kamara. Pour Kluivert, l’idée de continuer à progresser à du sens, même si la Premier League va le surveiller désormais, et il ne serait pas étonnant que les attaques reprennent l’été prochain.

Lire aussi

OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorerOL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer
L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercatoL'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato
13
Articles Recommandés
ICONSPORT_283669_0338
OL

CdF : Terrible affluence pour OL-Laval

ICONSPORT_268698_0109
Ligue 1

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

ICONSPORT_232794_0228
OL

L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop

ICONSPORT_277063_1023
Arabie Saoudite

Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie

Fil Info

03 févr. , 13:20
CdF : Terrible affluence pour OL-Laval
03 févr. , 13:00
L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL
03 févr. , 12:40
L'OL mise 1,5 ME pour oublier un gros flop
03 févr. , 12:30
Transfert annulé pour N'Golo Kanté, Fenerbahçe en furie
03 févr. , 12:20
OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt
03 févr. , 12:00
Le PSG lâche 100 ME pour la nouvelle star de son projet
03 févr. , 11:40
Rennes champion du monde des ventes, les supporters écoeurés
03 févr. , 11:24
L’ASSE règle officiellement l’épineux cas Ekwah
03 févr. , 11:20
OL : Le mercato parfait existe, il est bluffé

Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading