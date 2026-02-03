L’OL a refusé une offre à 9 ME

L'OL a conclu toutes les opérations désirées en ce dernier jour du mercato, et s'est même offert le luxe de repousser des offres pour Ruben Kluivert, son défenseur qui a la cote en ce moment.

Le mercato de l ’Olympique Lyonnais s’est passé comme sur des roulettes, et les supporters espèrent que la cellule de recrutement va avoir la même réussite que l’été dernier, quand Tyler Morton, Pavel Sulc et Afonso Moreira ont apporté une surprenante contribution aux bons résultats de l’OL. Non seulement Lyon s’est renforcé avec Endrick et Noah Nartey, mais il a aussi su conserver ses joueurs demandés. Y compris ceux qui ont fait l’objet d’un intérêt à la dernière minute.

Crystal Palace en panique, l'OL ne craque pas

C’est le cas de Crystal Palace, très actif ce lundi de clôture du mercato , notamment pour remplacer Marc Guéhi parti à Manchester City. Les Eagles ont les poches pleines, surtout qu’ils pensaient encore pouvoir vendre Jean-Philippe Mateta au Milan AC avant que le Français n’échoue à sa visite médicale. Ils ont donc contacté l’OL pour essayer de faire signer Ruben Kluivert. Selon les indiscrétions de la presse anglaise, cela faisait déjà plusieurs jours que les Londoniens tournaient autour du Néerlandais, qui marche fort ces dernières semaines après des débuts difficiles.

Le défenseur central prend ses marques à Lyon et justifie les 4 millions d’euros investis pour le faire venir de Casa Pia. Au point de provoquer une offre à hauteur de 9 millions d’euros de la part de Crystal Palace, séduit par les qualités physiques du Néerlandais, et ses progrès ces derniers mois. Pour un joueur encore évalué à 2,5 millions d’euros sur les sites spécialisés, l’OL aurait pu se laisser tenter par une très belle opération financière et une vente très rentable.

Mais comme cela a été annoncé ce lundi, les dirigeants lyonnais ont décidé de ne pas affaiblir leur équipe, préférant même recruter un défenseur central supplémentaire, avec l’espoir Noham Kamara. Pour Kluivert, l’idée de continuer à progresser à du sens, même si la Premier League va le surveiller désormais, et il ne serait pas étonnant que les attaques reprennent l’été prochain.