OL : Miracle à 50 ME à Lyon, l'UEFA va adorer

Vainqueur face à Lille dimanche après-midi (1-0), l’OL est revenu à égalité de points avec l’OM, actuel troisième de Ligue 1. La saison héroïque des Gones pourrait bien rapporter gros au club lyonnais.

L’été dernier, aucun observateur ne donnait l’Olympique Lyonnais parmi les prétendants pour le podium. Rien de vraiment illogique puisque le club présidé par Michele Kang a été contraint de se séparer de ses meilleurs joueurs. Georges Mikautadze, Rayan Cherki ou encore Alexandre Lacazette et Lucas Perri ont notamment fait leurs valises pour ne citer qu’eux. Pour les remplacer, l’OL a multiplié les paris en raison de ses contraintes financières. La plupart des recrues apporte satisfaction , que ce soit Afonso Moreira, Tyler Morton, Ruben Kluivert ou encore Pavel Sulc.

Grâce à un mercato malin et à un Paulo Fonseca qui fait des miracles au poste d’entraîneur, l’OL est revenu à égalité de points avec l’OM, actuel 3e. Si les Gones venaient à terminer sur le podium, le club rhodanien toucherait alors un énorme bonus financier. Un vrai miracle au vu de la situation du club il y a six mois selon David Gluzman, spécialiste des finances et intervenant régulier dans l’After Foot sur RMC.

« Si l’OL fait podium, entre les recettes Groupama et le prize money minimal, ce serait quasiment 50 ME de chiffre d’affaire en plus par rapport au business plan. L’UEFA appréciera, les créanciers aussi. L’écrire me paraît irréel quand je repense à l’été lyonnais » publie-t-il sur X. De quoi redonner le sourire aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais mais aussi aux supporters, qui savent que de belles perspectives pourraient alors s’ouvrir dans l’optique des prochaines périodes de mercato.

Lire aussi Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

L’OL gardera quoi qu’il arrive un certain équilibre et ne tombera plus dans la folie qui a été la sienne durant l’ère John Textor, même en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais il est clair qu’en cas de podium à la fin de la saison, les dirigeants lyonnais disposeront de moyens suffisants pour réaliser un ou deux gros coups l’été prochain. De quoi motiver l’équipe de Paulo Fonseca à l’idée de terminer la saison en boulet de canon même si en parallèle, deux autres objectifs vont pomper de l’énergie, à savoir la Coupe de France et l’Europa League.