OM-Rennes : Terrible menace sur le Vélodrome

Convoqués par les supporters, les joueurs de l'OM ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à gagner contre Rennes ce mardi soir, sous peine de voir les choses dégénérer.

La dernière fois que les supporters se sont réunis avec la direction pour évoquer la crise sportive de l'OM, c'était en septembre 2023 et cela avait fait de sacrés dégâts. Marcelino avait démissionné dans la foulée, et une partie de l'état-major l'avait suivi, Pablo Longoria avouant avoir hésité après avoir dénoncé des menaces à son encontre, « mais pas de mort » avait-il précisé deux mois plus tard.

Une réunion moins violente que la précédente

Ce lundi soir, dans la foulée de la fin du mercato, l’OM a accepté de venir, avec son entraîneur, ses dirigeants et quelques joueurs, pour « affronter » des représentants des groupes de supporters. L’ambiance de la réunion a été assez confuse mais aucun clash n’a eu lieu, les supporters dénonçant surtout les mauvais résultats, le manque de visibilité sur la politique du club, et l’absence de stabilité. Mais en ce qui concerne le match de ce mardi en Coupe de France face à Rennes, le Vélodrome sera derrière son équipe, sans banderole hostile.

« On n'a pas grand chose à dire, juste qu'on veut la victoire pour demain. Ça s'est bien passé, à suivre. C'était tranquille, l'ambiance ça va, il y avait les joueurs, l'entraîneur, il y avait toute l'équipe. J'espère qu'on a été entendu, après on verra la suite comme vous. Bien sûr qu'on va les encourager », a confié un supporter présent à la réunion à La Provence.

Le match contre Rennes est celui de la dernière chance. Pas de banderole hostile mais il y a un certain risque d'envahissement de terrain en cas de contreperformance en coupe de France, dernier objectif », a assuré le journaliste. En revanche, en cas de mauvais résultat contre Rennes, la colère pourrait être terrible. Ancien journaliste pour La Provence, Adrien Pittore a clairement fait comprendre que le pire pouvait arriver si jamais la Coupe de France était aussi à oublier alors que le PSG n’est plus en course. «», a assuré le journaliste.

Sans aller jusque-là, car il est très rare que le terrain du Vélodrome soit envahi même dans les pires moments du club phocéen, les joueurs et Roberto De Zerbi ont en tout cas bien compris qu’ils avaient la pression pour le match de ce mardi soir face à Rennes.

Présent à cette réunion, Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia ont promis de tout donner jusqu'à la fin de la saison. Sinon, ça sera « l’enfer » ont promis les supporters, glisse de son côté La Provence ce mardi.