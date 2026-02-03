ICONSPORT_285236_0152

OM-Rennes : Terrible menace sur le Vélodrome

OM03 févr. , 8:00
parGuillaume Conte
16
Convoqués par les supporters, les joueurs de l'OM ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à gagner contre Rennes ce mardi soir, sous peine de voir les choses dégénérer.
La dernière fois que les supporters se sont réunis avec la direction pour évoquer la crise sportive de l’OM, c’était en septembre 2023 et cela avait fait de sacrés dégâts. Marcelino avait démissionné dans la foulée, et une partie de l’état-major l’avait suivi, Pablo Longoria avouant avoir hésité après avoir dénoncé des menaces à son encontre, « mais pas de mort » avait-il précisé deux mois plus tard.

Une réunion moins violente que la précédente

Ce lundi soir, dans la foulée de la fin du mercato, l’OM a accepté de venir, avec son entraîneur, ses dirigeants et quelques joueurs, pour « affronter » des représentants des groupes de supporters. L’ambiance de la réunion a été assez confuse mais aucun clash n’a eu lieu, les supporters dénonçant surtout les mauvais résultats, le manque de visibilité sur la politique du club, et l’absence de stabilité. Mais en ce qui concerne le match de ce mardi en Coupe de France face à Rennes, le Vélodrome sera derrière son équipe, sans banderole hostile.
« On n'a pas grand chose à dire, juste qu'on veut la victoire pour demain. Ça s'est bien passé, à suivre. C'était tranquille, l'ambiance ça va, il y avait les joueurs, l'entraîneur, il y avait toute l'équipe. J'espère qu'on a été entendu, après on verra la suite comme vous. Bien sûr qu'on va les encourager », a confié un supporter présent à la réunion à La Provence.
En revanche, en cas de mauvais résultat contre Rennes, la colère pourrait être terrible. Ancien journaliste pour La Provence, Adrien Pittore a clairement fait comprendre que le pire pouvait arriver si jamais la Coupe de France était aussi à oublier alors que le PSG n’est plus en course. « Le match contre Rennes est celui de la dernière chance. Pas de banderole hostile mais il y a un certain risque d'envahissement de terrain en cas de contreperformance en coupe de France, dernier objectif », a assuré le journaliste.
Sans aller jusque-là, car il est très rare que le terrain du Vélodrome soit envahi même dans les pires moments du club phocéen, les joueurs et Roberto De Zerbi ont en tout cas bien compris qu’ils avaient la pression pour le match de ce mardi soir face à Rennes.
Présent à cette réunion, Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia ont promis de tout donner jusqu'à la fin de la saison. Sinon, ça sera « l’enfer » ont promis les supporters, glisse de son côté La Provence ce mardi.

Coupe de France

03 février 2026 à 21:10
Olympique Marseille
21:10
Rennes
16
Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

