Sept attaquants refusent Nantes, l'énorme fiasco

Nantes s’est montré très actif sur le marché des transferts cet hiver avec les arrivées de Sylla, Kaba, Guilbert, Sissoko, Cabella ou encore Machado. En revanche, les Canaris n’ont pas réussi à se renforcer en attaque.

16e de Ligue 1 , le FC Nantes accuse un retard de six points sur Le Havre, première équipe en dehors de la zone rouge après 20 journées. L’heure est grave pour les Canaris, qui viennent d’enchaîner trois défaites consécutives en championnat. Ahmed Kantari espère que le mercato réalisé par sa direction va lui permettre d’améliorer les résultats pour vite quitter le 16e place. Au milieu et en défense, de nombreux renforts ont posé leurs valises à la Jonelière en ce mois de janvier.

On ne peut toutefois pas en dire autant du secteur offensif. Priorité de Franck Kita dès le début de l’hiver, l’attaque n’a pas été renforcée à l’exception de la signature de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos. Un énorme fiasco pour la direction nantaise selon Emmanuel Merceron, qui regrette que Nantes n’ait pas été capable de boucler un seul dossier parmi les nombreuses pistes explorées (Aboukhlal, Honorat, Blas, Del Castillo, Nordin, Michal, Maamma).

« Franck Kita a tenu parole sur la défense, il a changé tous les postes en défense. Il a aussi tenu parole sur le milieu de terrain. Mais sur la partie offensive c'est un énorme flop. C'était le gros point faible du FC Nantes cette saison et ils n'ont réussi à prendre personne. Il y a eu une cascade de refus. Blas en début de mercato, puis Honorat, Del Castillo, Nordin, Michal, Maamma… C'est catastrophique. Je ressors vraiment très frustré de ce mercato. Les dirigeants nantais ont dit que leur priorité était de renforcer l'attaque » détaille Emmanuel Merceron avant de poursuivre.

Une cascade de refus en attaque