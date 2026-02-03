ICONSPORT_246748_0321

Sept attaquants refusent Nantes, l'énorme fiasco

FC Nantes03 févr. , 9:40
parCorentin Facy
0
Nantes s’est montré très actif sur le marché des transferts cet hiver avec les arrivées de Sylla, Kaba, Guilbert, Sissoko, Cabella ou encore Machado. En revanche, les Canaris n’ont pas réussi à se renforcer en attaque.
16e de Ligue 1, le FC Nantes accuse un retard de six points sur Le Havre, première équipe en dehors de la zone rouge après 20 journées. L’heure est grave pour les Canaris, qui viennent d’enchaîner trois défaites consécutives en championnat. Ahmed Kantari espère que le mercato réalisé par sa direction va lui permettre d’améliorer les résultats pour vite quitter le 16e place. Au milieu et en défense, de nombreux renforts ont posé leurs valises à la Jonelière en ce mois de janvier.
On ne peut toutefois pas en dire autant du secteur offensif. Priorité de Franck Kita dès le début de l’hiver, l’attaque n’a pas été renforcée à l’exception de la signature de Rémy Cabella en provenance de l’Olympiakos. Un énorme fiasco pour la direction nantaise selon Emmanuel Merceron, qui regrette que Nantes n’ait pas été capable de boucler un seul dossier parmi les nombreuses pistes explorées (Aboukhlal, Honorat, Blas, Del Castillo, Nordin, Michal, Maamma).
« Franck Kita a tenu parole sur la défense, il a changé tous les postes en défense. Il a aussi tenu parole sur le milieu de terrain. Mais sur la partie offensive c’est un énorme flop. C’était le gros point faible du FC Nantes cette saison et ils n’ont réussi à prendre personne. Il y a eu une cascade de refus. Blas en début de mercato, puis Honorat, Del Castillo, Nordin, Michal, Maamma… C’est catastrophique. Je ressors vraiment très frustré de ce mercato. Les dirigeants nantais ont dit que leur priorité était de renforcer l’attaque » détaille Emmanuel Merceron avant de poursuivre.

Une cascade de refus en attaque

« Ils ont été incapables de trouver un ailier en un mois. Ils ont perdu beaucoup de temps sur Aboukhlal et il y a la cascade de noms dont on vient de parler. Je me suis laisser dire que dans les bureaux à Paris, c’était la soupe à la grimace » a lancé l’observateur des Canaris dans l’émission Nantes Foot. Un terrible échec qui pourrait coûter cher au club détenu par Waldemar Kita lors de la seconde partie de saison, même si des solutions existent dans le secteur offensif avec la présence de joueurs tels que Mohamed, Abline, El Arabi, Cabella ou encore Guirassy et Ganago, de retour de prêt. Reste à voir si cela suffira pour maintenir Nantes en Ligue 1 en mai prochain.
0
Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

