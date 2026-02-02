L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Recruté par l’OL à Southampton en juillet 2024, Alejandro Gomes est très peu utilisé par Paulo Fonseca cette saison. L’international U18 anglais pourrait faire ses valises d’ici à lundi soir.

Le jeune attaquant anglais Alejandro Gomes aura beaucoup de mal à obtenir du temps de jeu sur la seconde partie de la saison. C’est la raison pour laquelle un prêt est à l’étude le concernant. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Annecy fait actuellement le forcing pour récupérer le prometteur buteur de l’OL. « Annecy tente de se faire prêter un joueur de Lyon. Annecy désire Alejandro Gomes Rodríguez » a publié l’insider sur son compte X.

Annecy rêve d'Alejandro Gomes

Les négociations sont à présent en cours entre les dirigeants des deux clubs pour voir si un accord peut être trouvé avant la fin du mercato hivernal ce lundi à 20 heures. Pas utilisé par Paulo Fonseca en Ligue 1 cette saison, Alejandro Gomes doit pour l’instant se contenter de miettes avec l’OL. Il est entré trois fois en jeu en Europa League (13 minutes contre Tel Aviv, 1 minute contre Go Ahead Eagles et 3 minutes contre le PAOK Salonique).

En Coupe de France, il a par ailleurs disputé 25 minutes contre les amateurs de Saint-Cyr Collonges. Un temps de jeu insuffisant pour progresser et qui pourrait convaincre Alejandro Gomes de terminer la saison chez l’actuel 8e de Ligue 2. Nul doute que pour l’OL, un accord sera néanmoins possible à condition de ne pas inclure d’option d’achat. Car même si l’attaquant de seulement 17 ans n’est pas encore prêt pour évoluer en Ligue 2, les dirigeants lyonnais croient en lui et estiment qu’il peut avoir un destin à la Afonso Moreira, pourquoi pas dès la saison prochaine dans la capitale des Gaules.