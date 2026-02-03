EdF : Deschamps va encore enfoncer Chevalier

En grande difficulté au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier pourrait recevoir une mauvaise nouvelle de la part de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France envisage de ne pas convoquer le gardien parisien lors du prochain rassemblement en mars.

La situation de Lucas Chevalier ne s’arrange pas. Suite au retour de blessure de Matvey Safonov, le gardien recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier a de nouveau perdu les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol l’a relégué sur le banc des remplaçants lors du match de Ligue des Champions contre Newcastle (1-1) mercredi dernier, puis à l’occasion du déplacement à Strasbourg (victoire 1-2) quatre jours plus tard. Et pour ne rien arranger, son concurrent, spécialiste des penalties, s’est encore distingué dans cet exercice à la Meinau.

« J’ai eu beaucoup de gardiens capables d’arrêter des penalties, mais c’est le meilleur que j’aie jamais eu dans ce domaine, s’est emballé Luis Enrique en conférence de presse. Sa capacité à lire le tireur et à anticiper est une qualité très importante. » Il est difficile de prédire les choix de l’imprévisible technicien. Mais on se doute que Matvey Safonov a marqué des points au détriment de Lucas Chevalier qui, lui, en a perdu pas mal après ses erreurs commises. Ses mauvaises performances lui ont apparemment coûté sa place de titulaire au Paris Saint-Germain.