EdF : Deschamps va encore enfoncer Chevalier

Equipe de France03 févr. , 9:20
parEric Bethsy
En grande difficulté au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier pourrait recevoir une mauvaise nouvelle de la part de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France envisage de ne pas convoquer le gardien parisien lors du prochain rassemblement en mars.
La situation de Lucas Chevalier ne s’arrange pas. Suite au retour de blessure de Matvey Safonov, le gardien recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier a de nouveau perdu les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol l’a relégué sur le banc des remplaçants lors du match de Ligue des Champions contre Newcastle (1-1) mercredi dernier, puis à l’occasion du déplacement à Strasbourg (victoire 1-2) quatre jours plus tard. Et pour ne rien arranger, son concurrent, spécialiste des penalties, s’est encore distingué dans cet exercice à la Meinau.

« J’ai eu beaucoup de gardiens capables d’arrêter des penalties, mais c’est le meilleur que j’aie jamais eu dans ce domaine, s’est emballé Luis Enrique en conférence de presse. Sa capacité à lire le tireur et à anticiper est une qualité très importante. » Il est difficile de prédire les choix de l’imprévisible technicien. Mais on se doute que Matvey Safonov a marqué des points au détriment de Lucas Chevalier qui, lui, en a perdu pas mal après ses erreurs commises. Ses mauvaises performances lui ont apparemment coûté sa place de titulaire au Paris Saint-Germain.
Et ce n’est peut-être pas terminé si l’on en croit l’insider Maxime L, lequel affirme que Didier Deschamps pense à écarter l’ancien Lillois lors du rassemblement en mars. Pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie (26 et 29 mars), le sélectionneur de l’équipe de France envisage d’appeler le Bleuet Robin Risser, loin d’être étranger à la belle saison de Lens. Ce serait encore un coup dur pour Lucas Chevalier qui bénéficie actuellement du statut de gardien numéro 2 des Bleus derrière Mike Maignan et devant Brice Samba.
Derniers commentaires

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Intransferable !

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Quand on voit chaque mercato depuis l'arrivée de Longoria et encore plus avec celle de Benatia, je crois qu'ils ont pas compris ce que veut dire équilibrer les comptes mdrrr

OM : Frank McCourt a tranché, Medhi Benatia le pointe du doigt

Guillaume, arette les articles sur l'OM Tu vomis tes mots dans tes articles. Pitoyable

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

C'est sur que quand on voit jouer les lyonnais actuellement, on est à mille lieues du niveau de Dugarry, la comtesse aux pieds carrés...

L1 : Christophe Dugarry trahit l’OM et supporte l’OL

Tiens voila BAD MORTY number one

