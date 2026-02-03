Le PSG prépare une révolution, vague de départs en vue

Le PSG n’a recruté que Dro Fernandez cet hiver sur le marché des transferts. Le club de la capitale s’est fait discret, mais va beaucoup agir l'été prochain.

Le Paris Saint-Germain mise sur la stabilité. Luis Enrique sait que les joueurs qui rejoignent son équipe doivent pleinement s’adapter à ses principes de jeu, sous peine de rester sur le banc. L’ancien du Barça prend donc son temps pour analyser soigneusement chaque profil. Cet hiver, il a validé l’arrivée de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Une signature pour l’avenir qui s’inscrit dans la stratégie du PSG sur le marché des transferts depuis plusieurs saisons. Mais tout a une fin et l’été prochain, les champions d’Europe envisagent apparemment de frapper fort.

Le calme avant la tempête au PSG

Selon les informations de Romain Collet-Gaudin, les pensionnaires du Parc des Princes vont en effet se montrer beaucoup plus actifs lors du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs importants pourraient quitter le navire, notamment en défense. Luis Enrique et ses adjoints ont déjà des idées pour renforcer l’équipe. Les périodes hivernales étant rarement propices aux grandes manœuvres, le PSG souhaite donc terminer la saison avec un effectif qui se connaît et qui veut, sans doute, écrire ses dernières pages ensemble.

Le Paris Saint-Germain devrait être l’un des acteurs majeurs de la prochaine intersaison. Avec le départ récent de plusieurs gros salaires, le club de la capitale dispose désormais de marges financières importantes pour investir massivement sur le marché des transferts. Encore faudra-t-il faire les bons choix et miser sur des joueurs capables de s’intégrer rapidement au projet de Luis Enrique et renforcer l’équipe sur le long terme. L'été dernier, le PSG avait fait venir Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi. Et pour le moment, on ne peut pas dire que ça soit une franche réussite pour le club francilien.