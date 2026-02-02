TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cette semaine, l’Olympique de Marseille jouera une grande partie de sa saison sur sa pelouse du Vélodrome contre le Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Quelle heure pour OM - Rennes ?

mardi 3 février à 21h10 au Stade Vélodrome. Plongé dans une petite crise suite à son élimination cruelle de la Ligue des Champions du côté de Bruges mercredi dernier (0-3) et son résultat très décevant contre le Paris FC samedi (2-2), l’ OM est dos au mur avant de retrouver la Coupe de France. Pour sauver sa saison, Marseille devra se qualifier contre Rennes . Ce huitième de finale se jouera ceau Stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Rennes ?

France 2, mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne de la CDF. Considérée comme la grande affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, cette rencontre entre Marseille et Rennes sera proposée au plus grand nombre. Puisqu’elle sera diffusée en gratuit et en clair sur, mais aussi sur, la chaîne de la CDF.

Les compos probables de OM - Rennes :

Éliminé de la Ligue des Champions, distancé par le PSG et Lens tout en étant repris par l’OL dans la course au podium en L1, l’OM est en train de saborder sa saison. Mais Marseille peut encore éviter le pire, en visant la Coupe de France, histoire de remporter un premier trophée depuis 2012. Mais pour cela, le club phocéen devra venir à bout de Rennes

La compo probable de l’OM : Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood, Gouiri, Traoré.

Sur une très mauvaise série en championnat, avec deux défaites de rang face à Lorient (0-2) et Monaco (0-4), Rennes se retrouve distancé dans la course au Top 4 en championnat. Autant dire que les hommes d’Habib Beye vont tout faire pour battre l’OM et passer un nouveau tour en Coupe de France, avec pourquoi pas l’ambition de la gagner comme en 2019.