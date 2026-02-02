ICONSPORT_267133_0114

TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coupe de France02 févr. , 7:00
parAlexis Rose
Cette semaine, l’Olympique de Marseille jouera une grande partie de sa saison sur sa pelouse du Vélodrome contre le Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Quelle heure pour OM - Rennes ?

Plongé dans une petite crise suite à son élimination cruelle de la Ligue des Champions du côté de Bruges mercredi dernier (0-3) et son résultat très décevant contre le Paris FC samedi (2-2), l’OM est dos au mur avant de retrouver la Coupe de France. Pour sauver sa saison, Marseille devra se qualifier contre Rennes. Ce huitième de finale se jouera ce mardi 3 février à 21h10 au Stade Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre OM - Rennes ?

Considérée comme la grande affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, cette rencontre entre Marseille et Rennes sera proposée au plus grand nombre. Puisqu’elle sera diffusée en gratuit et en clair sur France 2, mais aussi sur beIN Sports 1, la chaîne de la CDF.

Les compos probables de OM - Rennes :

Éliminé de la Ligue des Champions, distancé par le PSG et Lens tout en étant repris par l’OL dans la course au podium en L1, l’OM est en train de saborder sa saison. Mais Marseille peut encore éviter le pire, en visant la Coupe de France, histoire de remporter un premier trophée depuis 2012. Mais pour cela, le club phocéen devra venir à bout de Rennes.

Loading