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L’OL a changé la carrière d’Endrick, Mourinho l’avoue

OL22 mai , 13:20
parGuillaume Conte
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L'Olympique Lyonnais a totalement transformé Endrick, qui a gagné sa place à la Coupe du monde et est même devenu une solution très intéressante pour José Mourinho, le futur entraineur du Real Madrid.
Malheureux au Real Madrid selon ses propres mots, Endrick a pleinement saisi l’opportunité de relancer sa carrière au mois de janvier. Très tôt, le Brésilien a décidé de quitter le banc de touche de Santiago Bernabeu, pour devenir un titulaire à l’Olympique Lyonnais. La confiance de Paulo Fonseca lui a permis d’enchainer les minutes, et de se refaire la cerise au point d’être pris pour disputer la Coupe du monde avec la Seleçao, ce qui était son grand objectif de la saison.

Endrick à droite, une révélation pour le Real

Une vraie réussite dont va aussi profiter le Real Madrid. En effet, José Mourinho prépare déjà son arrivée au sein de la Casa Blanca, et selon Fabrizio Romano, il a un rôle spécial à proposer à Endrick. Alors qu’il y a embouteillage à gauche avec des joueurs comme Vinicius ou Mbappé qui aiment pencher de ce côté, la blessure de Rodrygo laisse un énorme vide à droite. Endrick est invité à le combler s’il répond aux attentes.
Un changement tactique pour Endrick, qui n’est plus vraiment considéré comme un « 9 », et José Mourinho compte bien s’inspirer de son compatriote Paulo Fonseca et mettre l’ancien de Palmeiras sur le côté droit. Il peut y faire parler sa vitesse et sa frappe de balle en rentrant à l’intérieur, même si les défenses de Ligue 1 avaient tout de même fini par le bloquer à ce niveau.
La donne a en tout cas changé et le spécialiste du mercato a pris le pouls de l’état d’esprit d’Endrick, persuadé qu’il va pour la première fois avoir réellement sa chance au Real Madrid la saison prochaine. Et il pourra remercier son passage à Lyon, qui lui a clairement permis de se relancer, tout en offrant une nouvelle possibilité aux Merengue de lui donner du temps de jeu. Un deal vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde, car le Real récupère un joueur persuadé de pouvoir avoir un impact à Madrid, ce qui n’était plus le cas avant son départ.

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"" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume " - Daniel Riolo après sa condamnation en appel" Bah non, quand on assume on ne va pas en appel et on fait amende honorable et refuse d'aller en appel. Si demain je suis reconnu coupable d'un fait avéré j'assume et je ne me pourvois pas en appel ...

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T’inquiète va ont vous connais les sardines tant que ça parle pas de l’OM le reste c’est que de la merde selon vous😂

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Et donc ? L'Afrique serait donc le centre du monde ? Pas besoin d'aller si loin pour voir des animaux se battre pour un territoire notamment ...

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Ah merde alors, je savais pas qu'ils étaient encartés et en plus avec un Tshirt RN ... Putain les extrémistes sont les rois pour faire des raccourcis quand même ... surtout derrière leurs écrans !

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