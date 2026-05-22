Man Utd confirme Michael Carrick
Michael Carrick reste manager de Man Utd

Manchester United confirme Michael Carrick

Premier League22 mai , 13:33
parClaude Dautel
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Au moment où Manchester City annonçait le départ de Pep Guardiola, Manchester United confirmait Michael Carrick sur son banc pour la saison prochaine. Arrivé cette saison après le limogeage de Ruben Amorim en janvier dernier. Depuis, les Red Devils ont retrouvé des couleurs et se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.
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Ah merde alors, je savais pas qu'ils étaient encartés et en plus avec un Tshirt RN ... Putain les extrémistes sont les rois pour faire des raccourcis quand même ... surtout derrière leurs écrans !

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Luis Enrique est peut-être le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais que dire de Pierre Sage ? ^^

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super

Nice-ASSE à huis clos, la LFP peut tout changer

Ben non !.... tu peux relire depuis le début... peut être que ta petite cervelle va enfin comprendre. ^^

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