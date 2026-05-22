Manchester United confirme Michael Carrick

Et donc ? L'Afrique serait donc le centre du monde ? Pas besoin d'aller si loin pour voir des animaux se battre pour un territoire notamment ...
Ah merde alors, je savais pas qu'ils étaient encartés et en plus avec un Tshirt RN ... Putain les extrémistes sont les rois pour faire des raccourcis quand même ... surtout derrière leurs écrans !
Luis Enrique est peut-être le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais que dire de Pierre Sage ? ^^
super
Ben non !.... tu peux relire depuis le début... peut être que ta petite cervelle va enfin comprendre. ^^
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It's Carrick, you know ❤️ 🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract.