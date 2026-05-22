OL : Un cador danois toujours plus proche de Lyon

L'OL va prudemment avancer lors du prochain mercato, puisque le club rhodanien va devoir attendre de savoir s'il participera ou non à la prochaine Ligue des champions avant de fixer ses réelles ambitions sportives. Parmi les noms les plus évoqués à Lyon, celui de Mads Bidstrup, le capitaine danois du RB Salzbourg.

évoque la situation de Mads Bidstrup et de son club, qui s'est classé troisième du championnat, ce qui n'est pas à la hauteur du club le plus riche d'Autriche, et de loin. Matthieu Louis-Jean l'a reconnu dès le coup de sifflet final du match OL-Lens, avec Paulo Fonseca, il a déjà entamé le travail sur le prochain recrutement de l'Olympique Lyonnais. Bien évidemment, le patron du mercato rhodanien n'a pas donné d'informations sur les profils souhaités, mais en Autriche, une piste lyonnaise a déjà été révélée. En début de semaine, on a appris que l'OL était intéressé par Mads Bidstrup, le milieu de terrain danois du RB Salzbourg . Disponible pour un montant de 15 millions d'euros, le joueur de 25 ans pourrait rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca, et ce vendredi la presse autrichienne confirme qu'effectivement Mads Bidstrup est sur le départ. Le quotidien Krone évoque la situation de Mads Bidstrup et de son club, qui s'est classé troisième du championnat, ce qui n'est pas à la hauteur du club le plus riche d'Autriche, et de loin.

Bidstrup n'a pas aimé la saison de Salzbourg

Dans la foulée de la fin de saison, le capitaine danois du RB Salzbourg a reconnu que ce classement était indigne d'un tel club et cette déclaration a fait du bruit chez les dirigeants autrichiens, lesquels seraient désormais prêts à vendre Mads Bidstrup dès ce mercato. Et cela même s'il a encore un contrat jusqu'en 2029. Philip Kirchtaget et Sebastian Steinbichler, deux journalistes du quotidien Krone, confirment qu'un départ du milieu de terrain danois est de plus en plus envisagé en interne, et que l'Olympique Lyonnais est réellement une piste sérieuse. Pour l'instant, le joueur formé à Copenhague reste discret concernant sa situation, même si Krone confirme que des négociations auraient déjà été initiées avec l'OL