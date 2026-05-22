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Achraf Hakimi

PSG : De retour pour la finale, Hakimi fonce au tribunal

PSG22 mai , 13:00
parEric Bethsy
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Victime d’une blessure musculaire lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi sera en mesure de disputer la finale la semaine prochaine. Mais pour le moment, c’est un autre verdict qui préoccupe le latéral droit du Paris Saint-Germain.
Ce sera peut-être la seule hésitation de Luis Enrique au moment d’effectuer sa compo. A huit jours de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a sûrement entamé une réflexion quant au poste de latéral droit. Le rôle a parfaitement été tenu par le milieu Warren Zaïre-Emery qui risque de perdre sa place dans l’entrejeu au profit de Fabian Ruiz. Mais à l’approche du rendez-vous tant attendu, l’habituel titulaire Achraf Hakimi fait son retour.

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L’international marocain, victime d’une blessure à la cuisse lors de la première manche face au Bayern Munich le 28 avril, retrouve le groupe et devrait postuler pour un place dans le onze. Reste à savoir si sa condition physique permettra une titularisation dans un match de cette importance, et si son affaire judiciaire ne perturbera pas sa préparation. Car ce vendredi, Achraf Hakimi a tenu à accompagner son avocate Fanny Colin devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles, nous apprend RMC. Une manière de renforcer sa protestation. Le Parisien, renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février, espère annuler le verdict de la magistrate.
L’ancien joueur du Real Madrid a toujours nié la version de la victime qui, sans porter plainte, avait accusé Achraf Hakimi de l’avoir violée dans un récit donné au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en février 2023. La police avait ouvert une enquête et le parquet s’était saisi du dossier, avant de demander et d’obtenir le renvoi du joueur en procès. Déterminé à éviter ce scénario, le latéral droit ne connaîtra le verdict de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles qu’à une date ultérieure. En attendant, le champion d’Afrique devra se concentrer sur une autre bataille.
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"" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume " - Daniel Riolo après sa condamnation en appel" Bah non, quand on assume on ne va pas en appel et on fait amende honorable et refuse d'aller en appel. Si demain je suis reconnu coupable d'un fait avéré j'assume et je ne me pourvois pas en appel ...

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T’inquiète va ont vous connais les sardines tant que ça parle pas de l’OM le reste c’est que de la merde selon vous😂

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