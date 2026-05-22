OM : McCourt a craqué pour 210 millions d'euros

L'OM se prépare à un été drastique, car Frank McCourt est de nouveau appelé à la rescousse pour compenser les pertes financières de son club. Mais, l'homme d'affaires américain pense que le départ de Pablo Longoria va permettre d'éviter un nouveau carnage.

La Provence revient sur le départ pour le moins discret de Pablo Longoria, sans aucun hommage de la part de l'Olympique de Marseille. Pour le quotidien régional, l'ancien président de l'OM n'est pas loin de penser que Medhi Benatia est derrière tout cela, avec notamment une banderole qui avait visé personnellement Longoria et McCourt, et pas Benatia, lors de la réception de Lorient en février dernier au Vélodrome. Mais, selon Mohamed Toubache-Ter, si Frank McCourt a poussé dehors le successeur de Jacques-Henri Eyraud, c'est uniquement en raison de la gestion financière du club. En échouant dans la quête d'une place en Ligue des champions, l'équipe marseillaise a joué un très mauvais tour au propriétaire du club phocéen. Car Frank McCourt pensait logique que l'OM finisse sur le podium de la Ligue 1 compte tenu des gros investissements réalisés ces dernières années pour renforcer le club. Ce vendredi,revient sur le départ pour le moins discret de Pablo Longoria, sans aucun hommage de la part de l'Olympique de Marseille. Pour le quotidien régional, l'ancien président de l'OM n'est pas loin de penser que Medhi Benatia est derrière tout cela, avec notamment une banderole qui avait visé personnellement Longoria et McCourt, et pas Benatia, lors de la réception de Lorient en février dernier au Vélodrome. Mais, selon Mohamed Toubache-Ter, si Frank McCourt a poussé dehors le successeur de Jacques-Henri Eyraud, c'est uniquement en raison de la gestion financière du club.

Des dettes de plus en plus explosives pour l'OM

Adepte du mercato version trading, Pablo Longoria a réalisé un nombre prodigieux d'opérations lors de sa présidence, laquelle a débuté en 2021 après la crise de nerfs des Ultras à la Commanderie et s'est achevée en février dernier. Et tout cela a un coût financier lequel s'est accéléré lors de ces trois dernières saisons. « À Marseille en interne, ça accuse l’ancien Président Longoria d’avoir fait sur 1 année 50 millions de dettes, sur une autre 60 millions d’euros et la dernière 100 millions d’euros de dettes. Et Mc Court qui règle la note de sa poche !! Les mêmes disent que c’est la raison pour laquelle, Longoria a été lâché », explique l'insider, qui rappelle que l'homme d'affaires américain a toujours été là pour rectifier le tir, mais que cette fois il a tenu à ce que le principal responsable de cette dérive financière paie aussi l'addition.

Pour Stéphane Richard, les choses sont très claires, la fête est terminée du côté du mercato marseillais. Comme cela a été dit plusieurs fois, le nouveau président de l'OM et Grégory Lorenzi, une fois qu'il aura été confirmé dans ses fonctions de directeur sportif, vont d'abord devoir dégraisser le mammouth, avant de recruter. Tout cela sachant que l'Olympique de Marseille va probablement changer d'entraîneur cet été. La température risque d'être élevée du côté du Vélodrome, où les renforts version Longoria avaient souvent fait le bonheur des supporters au coeur du mercato estival.