Le PSG pense très fort à Julian Alvarez
Julian Alvarez se rapproche du PSG

PSG : 150ME pour Julian Alvarez, Paris accélère

PSG22 mai , 12:00
parNathan Hanini
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Le FC Barcelone a coché le nom de Julian Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski. Mais le club catalan va devoir faire face à une concurrence importante pour l’attaquant de l’Atletico de Madrid et notamment de la part du PSG.
Avec le départ de Robert Lewandowski, le FC Barcelone est à la recherche de son numéro 9 pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont été cochés par la direction catalane, mais la concurrence sur certains profils est présente. Parmi les trois remplaçants évoqués par le média espagnol, Mundo Deportivo, Harry Kane est le plus difficile à atteindre. À ce jour aucune raison n'existe pour que l’international anglais quitte le Bayern Munich. Mais le champion d’Espagne vise également Julian Alvarez. L’Argentin est très courtisé et pourrait quitter l’Atletico de Madrid dès cet été malgré un contrat qui s’étend jusqu’en 2030. Souci, pour le club catalan, la concurrence concernant l’ancien de River Plate possède davantage de moyens que Barcelone, et notamment le Paris Saint-Germain qui est prêt à faire un gros effort financier pour s'offrir le prodige argentin.

Le PSG veut doubler Barcelone

L’attaquant de 26 ans a une valeur considérable sur le marché des transferts cet été. Son départ de l’Atletico de Madrid est loin d’être acté et le club de la capitale espagnole en demande plus de 100 millions d’euros. Toujours selon Mundo Deportivo, le club Blaugrana serait prêt à mettre les 100 millions d’euros nécessaires. Mais dans ce dossier, la presse espagnole fait également état de l'intérêt très affirmé du Paris Saint-Germain et d’Arsenal dans le dossier. Le club français pourrait monter jusqu’à 150 millions d’euros cet été pour s’offrir les services de Julian Alvarez, qui laisse le Barça à des années-lumière des champions d'Europe.
Le média sportif catalan précise qu’aucun prétendant n’a encore fait d’offre concrète à l’Atletico de Madrid. Le club espagnol n’est pas réellement vendeur et seule une volonté de départ de la part du joueur sera l’élément déclencheur. Tout cela pourrait se décanter après le Mondial, ce qui va forcément faire attendre mes prétendants. Julian Alvarez qui sera dans le groupe de Lionel Scaloni pour la prochaine Coupe du monde cet été ne veut pas se prendre la tête avant le Mondial et ses agents ont été prévenus. Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 49 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, Julian Alvarez pourrait faire monter un peu plus sa valeur après un Mondial réussi. Reste à savoir si un club dépassera les 150 millions d'euros que le Paris Saint-Germain est prêt à mettre dans le deal.

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