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Mondial 2026 : L'Angleterre révèle sa liste, il y a des suprises

Mondial 202622 mai , 11:08
parClaude Dautel
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Thomas Tuchel a révélé ce vendredi la liste des joueurs qu'il a retenus pour disputer le Mondial avec l'Angleterre. Et le sélectionneur des Three Lions a clairement fait des choix forts.
Gardiens de but : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Défenseurs : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)
Milieux : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United)
Attaquants : Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal)
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"" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume " - Daniel Riolo après sa condamnation en appel" Bah non, quand on assume on ne va pas en appel et on fait amende honorable et refuse d'aller en appel. Si demain je suis reconnu coupable d'un fait avéré j'assume et je ne me pourvois pas en appel ...

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T’inquiète va ont vous connais les sardines tant que ça parle pas de l’OM le reste c’est que de la merde selon vous😂

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