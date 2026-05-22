Mondial 2026 : L'Angleterre révèle sa liste, il y a des suprises

Thomas Tuchel a révélé ce vendredi la liste des joueurs qu'il a retenus pour disputer le Mondial avec l'Angleterre. Et le sélectionneur des Three Lions a clairement fait des choix forts.

Gardiens de but : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Défenseurs : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)

Milieux : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United)

Attaquants : Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal)