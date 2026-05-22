Emerson OM

OM : Emerson a des questions pour son agent

OM22 mai , 11:30
parAlexis Rose
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Débarqué à l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de West Ham, Emerson Palmieri espère bien poursuivre sa carrière du côté de Marseille malgré la crise actuelle. Et malgré un contrat dont il ignore les tenants.
La saison 2025-2026 n’a pas été négative pour tout le monde du côté de Marseille. Si le club phocéen n’a clairement pas rempli ses objectifs, que ce soit en Ligue des Champions, en L1 ou en Coupe de France, l’OM a sauvé l’honneur en se qualifiant pour l’Europa League la saison prochaine. Grâce à ce ticket européen, Marseille va pouvoir garder certains joueurs cadres. Alors que les fidèles lieutenants de Roberto De Zerbi, parti en cours de saison, devraient faire leurs valises pour aller voir ailleurs, Emerson Palmieri, lui, se voit bien poursuivre sa carrière à l’OM.
Sous contrat jusqu’en 2027, l’international italien espère que la nouvelle direction, menée par le président Stéphane Richard et le probable directeur sportif Grégory Lorenzi, ne va pas le pousser dehors, sachant que l’OM va devoir vendre pour équilibrer les comptes lors du prochain mercato estival. Mais pour l'ancien lyonnais, il y a encore quelques mystères comme la teneur exacte de son contrat.

Emerson et son contrat, c'est compliqué

« J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là. Je ne sais pas si c’est une option du club ou une option de ma part. Je sais seulement qu’il me reste une année de contrat plus une année en option.
Personnellement, je n’avais jamais vécu dans un club avec une telle passion. J’ai connu de grands clubs comme West Ham, Chelsea ou la Roma, et cela a été magnifique aussi. Mais ici, c’est différent. À Marseille, on ressent encore davantage la passion des supporters. Je garderai cette saison avec moi. Pas seulement pour les résultats, parce que nous pouvions faire mieux, mais surtout pour cette passion, pour l’ambiance du Vélodrome. C’était une expérience magnifique pour moi. À 31 ans, je voulais encore ressentir ce genre d’émotions. J’espère que la saison prochaine nous rendrons les supporters encore plus heureux », a lancé, dans les colonnes du Phocéen, le latéral gauche, qui souhaite faire partie du nouveau projet de l’OM en vue de la saison prochaine.

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