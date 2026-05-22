ASSE : Gros coup dur, un titulaire se blesse avant les barrages

A quelques jours des barrages, l'AS Saint-Etienne risque de perdre un de ses titulaires habituels, Ben Old. L'international néo-zélandais s'est blessé et risque de devoir déclarer forfait pour cette double confrontation face à Nice.

Philippe Montanie s'était réjoui de savoir que son équipe allait affronter le Gym pour les barrages de Ligue 1, l'entraîneur des Verts estimant que ses joueurs pourraient ainsi profiter d'un peu de repos supplémentaire. Cependant, les joueurs stéphanois ont repris le chemin de l'entraînement et malheureusement, Ben Old ne s'est pas remis d'un souci musculaire rencontré vendredi dernier lors du spectaculaire match contre Rodez. Selon Peuple Vert, il paraît peu probable que le latéral gauche soit présent lors du match aller, mardi prochain à Geoffroy-Guichard, mais probablement aussi lors de la rencontre retour à Nice. Si ce double forfait se confirme, c'est évidemment un gros coup dur pour l'ASSE, puisque Ben Old était un titulaire indiscutable, que ce soit avec Eirik Horneland puis avec Philippe Montanier.

L'ASSE ne forcera pas son joueur