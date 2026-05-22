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Ben Old, attaquant de l'AS Saint-Etienne

ASSE : Gros coup dur, un titulaire se blesse avant les barrages

ASSE22 mai , 13:40
parClaude Dautel
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A quelques jours des barrages, l'AS Saint-Etienne risque de perdre un de ses titulaires habituels, Ben Old. L'international néo-zélandais s'est blessé et risque de devoir déclarer forfait pour cette double confrontation face à Nice.
Philippe Montanie s'était réjoui de savoir que son équipe allait affronter le Gym pour les barrages de Ligue 1, l'entraîneur des Verts estimant que ses joueurs pourraient ainsi profiter d'un peu de repos supplémentaire. Cependant, les joueurs stéphanois ont repris le chemin de l'entraînement et malheureusement, Ben Old ne s'est pas remis d'un souci musculaire rencontré vendredi dernier lors du spectaculaire match contre Rodez. Selon Peuple Vert, il paraît peu probable que le latéral gauche soit présent lors du match aller, mardi prochain à Geoffroy-Guichard, mais probablement aussi lors de la rencontre retour à Nice. Si ce double forfait se confirme, c'est évidemment un gros coup dur pour l'ASSE, puisque Ben Old était un titulaire indiscutable, que ce soit avec Eirik Horneland puis avec Philippe Montanier.

L'ASSE ne forcera pas son joueur

Pour Ben Old, la situation est d'autant plus compliquée à vivre qu'il doit participer au Mondial 2026 avec la Nouvelle-Zélande. S'il joue avec l'AS Saint-Étienne sans être totalement remis de son problème musculaire, le risque de rechute et de forfait pour la Coupe du Monde est grand. Le média spécialisé dans l'actualité de l'ASSE précise que, du côté du staff des Verts, on ne mettra pas la pression sur le latéral kiwi de 23 ans. S'il n'est pas revenu à 100% pour jouer la double confrontation face à Nice, Ben Old ne sera pas dans le groupe stéphanois, malgré son importance. A quatre jours de la réception de Nice dans le Chaudron, c'est la seule incertitude du côté des Verts où l'on regardera quels seront les choix de Claude Puel pour la finale de la Coupe de France ce vendredi contre Lens

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