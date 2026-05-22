Pep Guardiola officialise son départ de Manchester City

"" Je suis sorti de ma neutralité et je l'assume " - Daniel Riolo après sa condamnation en appel" Bah non, quand on assume on ne va pas en appel et on fait amende honorable plutôt que de tenter de se dédouaner à l'aide d'un appel. Si demain je suis reconnu coupable d'un fait avéré j'assume et je ne me pourvois pas en appel ...
T’inquiète va ont vous connais les sardines tant que ça parle pas de l’OM le reste c’est que de la merde selon vous😂
Et donc ? L'Afrique serait donc le centre du monde ? Pas besoin d'aller si loin pour voir des animaux se battre pour un territoire notamment ...
Ah merde alors, je savais pas qu'ils étaient encartés et en plus avec un Tshirt RN ... Putain les extrémistes sont les rois pour faire des raccourcis quand même ... surtout derrière leurs écrans !
Luis Enrique est peut-être le meilleur entraîneur de tous les temps. Mais que dire de Pierre Sage ? ^^
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Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵 🔗 mancity.co/Pep-Guardiola