Pep Guardiola officialise son départ de Manchester City

Avant la dernière journée de Premier League, et donc un dernier match à l'Etihad, Manchester City a officialisé le départ de Pep Guardiola à la fin de la saison.

« Pep Guardiola quittera son poste d'entraîneur de Manchester City cet été. Le Catalan, arrivé à City en juillet 2016, a eu un impact transformateur durant ses dix années à la tête de l'équipe et partira avec 20 trophées majeurs à son actif, ce qui fait de lui l'entraîneur le plus titré de notre histoire. Malgré son départ du poste d'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola restera proche du City Football Group en tant qu'ambassadeur international. À ce titre, il apportera son expertise technique aux clubs du groupe et travaillera sur des projets et collaborations spécifiques », indiquent les Cityzens.

« Que de moments inoubliables nous avons partagés ! Ne me demandez pas pourquoi je pars. Il n’y a pas de raison particulière, mais au fond de moi, je sais que le moment est venu. Rien n’est éternel, sinon je serais encore là. Éternels resteront à jamais le sentiment, les gens, les souvenirs, l’amour que j’ai pour mon Manchester City ,a confié Pep Guardiola après l'officialisation de son départ de Manchester City avant de faire une boutade en référence aux frères Gallagher, fans absolu des Cityzens. Alors que mon temps touche à sa fin, soyez heureux. Oasis est de retour. »