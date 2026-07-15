Thomas Tuchel out, l'Angleterre le massacre

Les choix très frileux de Thomas Tuchel lors de la défaite de l’Angleterre face à l’Argentine en demi-finale de Coupe du monde (1-2) font énormément réagir. Le sélectionneur des Three Lions est désigné comme le responsable n°1 de l’élimination des Anglais.

L’Angleterre avait tout pour rejoindre l’Espagne en finale de Coupe du monde ce mercredi à Atlanta. Bien en place face à une équipe d’Argentine peu dangereuse, la formation de Thomas Tuchel a eu le bonheur d’ouvrir le score grâce à Gordon à la 55e minute de jeu. Les planètes semblaient alignées pour voir le remake de la finale de l’Euro 2024 mais cette fois au Mondial. Les choix de Thomas Tuchel ont néanmoins été très curieux à la suite de ce but anglais. Dès la 72e minute, l’attaquant Gordon cédait sa place au défenseur Konsa. Puis après la 80e minute de jeu, ce sont Burn et O'Reilly, deux joueurs défensifs de plus, qui entraient à la place de James et Rice.

Des choix terriblement défensifs de la part de l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, atomisé sur les réseaux sociaux après cette demi-finale perdue. « Ce qui devait arriver, est arrivé. Tuchel vient de totalement plomber l'Angleterre. En se reniant autant. En transmettant sa trouille à tout son effectif. On parle de Deschamps, mais là nous sommes vraiment dans un crime contre le football » a notamment publié le compte Espoirs du Football. Romain Molina est du même avis. « Du mal à comprendre les changements de Tuchel et bétonner de la sorte en refusant le jeu depuis l'ouverture du score » a publié le journaliste sur X. Elton Mokolo et Sofiane Zouaoui abondent.

« Bien fait pour Tuchel qui paye sa lacheté » a lancé le premier. « Pas la première fois Tuchel, Bellingham avait totalement raison de lui dire de la fermer » a publié le second. La presse anglaise est elle aussi furieuse. The Sun désigne l’ancien entraîneur de Chelsea comme le responsable, publiant que la défaite est « de sa faute ». Le Daily Star parle de son côté de changements « désastreux » de la part de l’entraîneur allemand à la tête de la sélection anglaise. Ce match raté de Tuchel, ajouté aux polémiques liées à l’embrouille avec Jude Bellingham avant le match, pourrait bien avoir raison de l’avenir de Tuchel sur le banc des Three Lions. La presse anglaise risque en tout cas de mettre une énorme pression dès jeudi matin en ce sens.