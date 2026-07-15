L’OL détourne Openda de Lens avec une meilleure offre

Dans le viseur du RC Lens, Loïs Openda fait aussi l’objet d’un intérêt de l’OL. Le club rhodanien souhaite boucler le prêt de l’international belge au nez et à la barbe des Sang et Or.

Auteur d’une saison décevante à la Juventus Turin, Loïs Openda n’entre plus dans les plans du club italien. Une aubaine pour son ancien club, le RC Lens, qui tente depuis plusieurs jours de le faire revenir en prêt . Les négociations entre les différentes parties ont bien avancé dans un premier temps, avant de se heurter à la réalité économique. Loïs Openda dispose d’un salaire très imposant à la Juventus Turin, un peu trop pour Lens, qui joue la montre et qui tente d’obtenir de la Vieille Dame qu’elle prenne en charge une partie du Belge.

Le dossier a considérablement été ralenti par l’aspect financier, ce dont souhaite profiter… l’Olympique Lyonnais. A la recherche d’un numéro neuf pour compenser les départs d’Endrick et de Roman Yaremchuk, le club rhodanien apprécie beaucoup le profil de Loïs Openda. L’OL souhaite faire venir un attaquant expérimenté capable d’apporter de la profondeur, comme l’avait confié Matthieu Louis-Jean devant la presse. Le profil de l’ancien buteur du RB Leipzig colle parfaitement et Lyon s’est donc positionné ces derniers jours selon FootMercato.

L'OL a plus de marge financière que Lens

Le média indique que l’OL est mieux armé que Lens sur le plan financier pour assumer l’imposant salaire de Loïs Openda, une vraie surprise dans la mesure où le Racing s’est qualifié en Ligue des Champions. Nos confrères ajoutent néanmoins que malgré un avantage à Lyon sur le plan financier, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean devra réaliser un vrai exploit pour rafler la mise dans le dossier Loïs Openda.

Le Belge a pour l’instant une préférence pour Lens, où il a ses repères et où il pourrait disputer la Ligue des Champions. Par ailleurs, d’autres clubs européens sont à l’affût à l’instar des Anglais de Coventry. L’Olympique Lyonnais va donc devoir faire face à une sacrée concurrence mais a bien l’intention de jouer sa carte à fond. Avec l’espoir de boucler la venue de Loïs Openda, un attaquant validé par tout le monde au club y compris par l’entraîneur Paulo Fonseca qui apprécie énormément son profil.