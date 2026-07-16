ICONSPORT_370193_0632

Plusieurs argentins suspendus pour la finale, la FIFA en sueur

Mondial 202616 juil. , 8:00
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Les joueurs argentins ont fait passer un message politique après le match face à l'Angleterre, s'exposant à des sanctions de la FIFA si elle reste cohérente avec ce qu'elle a décidé par le passé.
A l’issue de la victoire face à l’Angleterre, les joueurs argentins n’ont pas pu s’empêcher de faire passer un message politique à tout le stade et devant les caméras de télévision. « Les Malvinas sont Argentinas » (« Les Maldives sont argentines ») ont fait savoir les coéquipiers de Lionel Messi, en référence à un territoire revendiqué par le pays sud-américain en raison de sa proximité, mais qui appartient dans les faits à la Grande-Bretagne depuis 1833.
En 1982, la dictature argentine avait repris les Iles Malouines, avant de voir l’Angleterre réagir et remporter cette guerre après 10 semaines de combat. Depuis, la population locale se considère toujours comme britannique, et a voté à 99,8 % le choix de rester un territoire britannique d’outre-mer.

La loi 4 de la FIFA impose toute neutralité politique

Un sujet toujours sensible, y compris pour la FIFA qui ne voulait absolument pas que ce conflit intervienne dans le match, au point de confisquer de nombreux banderoles dans les tribunes. Les joueurs argentins n’ont pas hésité à en déployer une au coup de sifflet final, visiblement faite à la hâte pour ne pas se faire repérer à l’avance par les officiels.
Un message politique interdit par la FIFA dans sa loi 4, et qui vaut sanction discipline individuelle et collective. La commission de discipline doit désormais statuer sur ce cas, si elle veut bien se donner la peine de le saisir. Plusieurs joueurs argentins ont sorti et brandi cette banderole, dont Lisandro Martinez, Giovani Lo Celso et Nicolas Otamendi.
De quoi faire réagir le journaliste britannique Ben Kentish, pour le média LBC. Ce dernier fait référence à la menace de la FIFA de mettre un carton jaune à Harry Kane, s’il osait porter le brassard arc-en-ciel à la Coupe du monde au Qatar. « Si la FIFA a menacé Kane d’un carton jaune automatique pour un brassard arc-en-ciel, ce geste là mérite au moins cinq matchs de suspension », a livré le journaliste.

Lire aussi

CdM 2026 : L'Argentine renverse l'Angleterre et défiera l'Espagne en finaleCdM 2026 : L'Argentine renverse l'Angleterre et défiera l'Espagne en finale

Deux matchs pour un joueur sud-coréen dans un cas semblable

Aucune sanction précise n’est spécifiée pour ce cas de figure, puisque c’est à la discrétion de la commission de discipline de la FIFA, qui peut aller d’un blâme à la suspension des joueurs en question. Si l’instance mondiale veut être cohérente, la suspension serait logique pour les joueurs concernés. Aux JO 2012 de Londres, le joueur sud-coréen Jong-woo Park a été suspendu deux matchs par la FIFA pour avoir brandi une banderole indiquant « Dokdo est notre territoire », en référence au conflit avec le Japon sur les iles Dokdo. Un évènement assez similaire à ce qu’il vient de se passer ce mercredi soir à la Coupe du monde.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365693_0142
OL

L'OL a besoin d'une grosse vente en urgence

ICONSPORT_271638_0233
OM

OM : Lorenzi s'énerve, trois stars vont partir

ICONSPORT_367383_2080
PSG

Achraf Hakimi, le PSG en a marre

ICONSPORT_369853_0113
OL

Malick Fofana blessé jusqu’en 2027, l’OL est maudit

Fil Info

16 juil. , 9:00
L'OL a besoin d'une grosse vente en urgence
16 juil. , 8:40
OM : Lorenzi s'énerve, trois stars vont partir
16 juil. , 8:20
Achraf Hakimi, le PSG en a marre
16 juil. , 7:30
Malick Fofana blessé jusqu’en 2027, l’OL est maudit
15 juil. , 23:39
France-Angleterre, la date et l’heure du match
15 juil. , 23:22
Thomas Tuchel out, l'Angleterre le massacre
15 juil. , 23:20
Mondial 2026 : Le programme des demi-finales
15 juil. , 23:03
CdM 2026 : L'Argentine renverse l'Angleterre et défiera l'Espagne en finale
15 juil. , 23:00
EdF : Zinedine Zidane obtient déjà un privilège

Derniers commentaires

EdF : Zinedine Zidane obtient déjà un privilège

il est ou le racisme la ? c'est une certitude que ca va etre dur de passer apres dd

PSG : Barcola va quitter Paris, le Real a tranché

fake pas le meme profil vous etes nul

Achraf Hakimi, le PSG en a marre

il nous faut Spence

EdF : Zinedine Zidane obtient déjà un privilège

Oui, j'aime beaucoup Zidane mais je ne vois pas trop pourquoi il serait payer plus cher que Deschamps.

Malick Fofana blessé jusqu’en 2027, l’OL est maudit

Doucouré avec son tacle de boucher a peu etre mis fin a la carriere de fofana .. en ayant que 3 matchs de suspension ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading