Plusieurs argentins suspendus pour la finale, la FIFA en sueur

Les joueurs argentins ont fait passer un message politique après le match face à l'Angleterre, s'exposant à des sanctions de la FIFA si elle reste cohérente avec ce qu'elle a décidé par le passé.

A l’issue de la victoire face à l’Angleterre, les joueurs argentins n’ont pas pu s’empêcher de faire passer un message politique à tout le stade et devant les caméras de télévision. « Les Malvinas sont Argentinas » (« Les Maldives sont argentines ») ont fait savoir les coéquipiers de Lionel Messi, en référence à un territoire revendiqué par le pays sud-américain en raison de sa proximité, mais qui appartient dans les faits à la Grande-Bretagne depuis 1833.

En 1982, la dictature argentine avait repris les Iles Malouines, avant de voir l’Angleterre réagir et remporter cette guerre après 10 semaines de combat. Depuis, la population locale se considère toujours comme britannique, et a voté à 99,8 % le choix de rester un territoire britannique d’outre-mer.

La loi 4 de la FIFA impose toute neutralité politique

Un sujet toujours sensible, y compris pour la FIFA qui ne voulait absolument pas que ce conflit intervienne dans le match, au point de confisquer de nombreux banderoles dans les tribunes. Les joueurs argentins n’ont pas hésité à en déployer une au coup de sifflet final, visiblement faite à la hâte pour ne pas se faire repérer à l’avance par les officiels.

Un message politique interdit par la FIFA dans sa loi 4, et qui vaut sanction discipline individuelle et collective. La commission de discipline doit désormais statuer sur ce cas, si elle veut bien se donner la peine de le saisir. Plusieurs joueurs argentins ont sorti et brandi cette banderole, dont Lisandro Martinez, Giovani Lo Celso et Nicolas Otamendi.

De quoi faire réagir le journaliste britannique Ben Kentish, pour le média LBC. Ce dernier fait référence à la menace de la FIFA de mettre un carton jaune à Harry Kane, s’il osait porter le brassard arc-en-ciel à la Coupe du monde au Qatar. « Si la FIFA a menacé Kane d’un carton jaune automatique pour un brassard arc-en-ciel, ce geste là mérite au moins cinq matchs de suspension », a livré le journaliste.

Deux matchs pour un joueur sud-coréen dans un cas semblable

Aucune sanction précise n’est spécifiée pour ce cas de figure, puisque c’est à la discrétion de la commission de discipline de la FIFA, qui peut aller d’un blâme à la suspension des joueurs en question. Si l’instance mondiale veut être cohérente, la suspension serait logique pour les joueurs concernés. Aux JO 2012 de Londres, le joueur sud-coréen Jong-woo Park a été suspendu deux matchs par la FIFA pour avoir brandi une banderole indiquant « Dokdo est notre territoire », en référence au conflit avec le Japon sur les iles Dokdo. Un évènement assez similaire à ce qu’il vient de se passer ce mercredi soir à la Coupe du monde.