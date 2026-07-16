Malick Fofana blessé jusqu’en 2027, l’OL est maudit

Malick Fofana blessé jusqu’en 2027, l’OL est maudit

OL16 juil. , 7:30
parGuillaume Conte
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L'OL ne parvient pas à remettre Malick Fofana sur pied et une rechute est désormais largement évoquée de sa blessure à la cheville qui pourrait l'éloigner des terrains pour encore plusieurs mois.
Touche au mois d’octobre 2025, Malick Fofana n’a jamais pu vraiment revenir la saison dernière. L’international belge a souffert de sa cheville pendant de longs mois, et même son retour de blessure a été compliqué, avec des rechutes, des mauvaises sensations, et de nouvelles absences à répétition.
L’été et les vacances devaient lui permettre de revenir à 100 % pour enfin montrer sa vraie valeur, sachant qu’il était impossible pour l’OL de vendre un joueur qui avait gardé une belle coté sur le marché des transferts, mais venait de sortir d’une saison quasiment blanche.

Fonseca souligne le doute à l'OL

Mais dans cette préparation, le Diable Rouge ne parvient pas à reprendre le rythme. Pire, il souffre toujours de sa cheville et Paulo Fonseca n’a pas pu l’aligner contre le Servette ce mercredi. « J’ai dit qu’il devait peut-être jouer quelques minutes aujourd’hui. On avait programmé Malick pour qu’il soit là. Mais ces derniers jours, il y a eu des doutes, nous ne pouvons pas prendre de risque. Le secteur médical a encore des doutes en ce moment. Malick est vraiment mieux. Mais les chirurgiens, l'Anglais qui l'a vu le dernier jour en Angleterre et le Français qui l'a opéré, doivent se rencontrer. Et discuter de l'opportunité qu'il rejoue avec nous. J'espère que tout ça se terminera bien », a confié l’entraineur de l’OL.
Selon plusieurs sources rhodaniennes, Malick Fofana n’est toujours pas guéri de ses complications à la cheville, et son indisponibilité pourrait encore se compter en mois. A tel point qu’un retour avant la fin de l’année civile est désormais annoncé comme peu probable, signe qu’il y a une guérison qui ne se fait tout simplement pas.
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