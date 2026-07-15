L'OL enchaîne et s'offre le Servette FC en amical
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L'OL enchaîne et s'offre le Servette FC en amical

OL15 juil. , 20:33
parHadrien Rivayrand
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Match de préparation
L'OL bat le Servette FC : 2 buts à 1
Buts pour l'OL : Corentin Tolisso X2
But pour le Servette FC : Junior Kadile
L’OL réalise une très belle préparation estivale et vient d’enchaîner un troisième succès consécutif en battant le Servette FC. Corentin Tolisso s’est notamment offert un doublé, permettant aux Gones de gagner encore un peu plus en confiance, même si tout n’a pas été parfait face à la formation suisse.
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Il a très bien arbitré ... DD, remet plutôt en question tes choix douteux !

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Faut jamais dire jamais

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Il est tombé bien ba monsieur Collina. Tout le monde voit match après match l'étendu de l'incapacité des arbitres et surtout de leur corruption

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Euh pas du tout lyon a quand meme des actif que n'a pas l'om et le l'ol a des dirigeants sérieux maintenant

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
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Lens
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LOSC Lille
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O. Lyonnais
603418610534013
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5934178959509
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533415811584711
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Lorient
45341112114851-3
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