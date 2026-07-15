L'OL enchaîne et s'offre le Servette FC en amical

Match de préparation

L'OL bat le Servette FC : 2 buts à 1

Buts pour l'OL : Corentin Tolisso X2

But pour le Servette FC : Junior Kadile

L’OL réalise une très belle préparation estivale et vient d’enchaîner un troisième succès consécutif en battant le Servette FC. Corentin Tolisso s’est notamment offert un doublé, permettant aux Gones de gagner encore un peu plus en confiance, même si tout n’a pas été parfait face à la formation suisse.