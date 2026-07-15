L'OL enchaîne et s'offre le Servette FC en amical

Quels choix douteux ?
Il a très bien arbitré ... DD, remet plutôt en question tes choix douteux !
Faut jamais dire jamais
Il est tombé bien ba monsieur Collina. Tout le monde voit match après match l'étendu de l'incapacité des arbitres et surtout de leur corruption
Euh pas du tout lyon a quand meme des actif que n'a pas l'om et le l'ol a des dirigeants sérieux maintenant
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 💪 Pour leur 3e match amical, nos Gones enchainent un 3e succès en s'imposant face au Servette FC ! 🔥🔴🔵 📆 Prochain rendez-vous samedi face au Slavia Prague, en direct et en exclu sur #OLPLAY et la Zone Membre YouTube 👉 olplay.ol.fr 2-1 #OLSFC