Le Real Madrid sans pitié avec l’OL

Le Real Madrid sans pitié avec l’OL

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parGuillaume Conte
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L'expérience d'Endrick au Real Madrid touche déjà à sa fin car le joueur a bien compris que l'horizon était bouché pour lui. L'OL et les clubs italiens sont candidats, mais l'Angleterre intéresse beaucoup plus Florentino Pérez.
Mieux équipé en attaque cette saison avec l’arrivée en prêt de Loïs Openda, l’Olympique Lyonnais ne dirait pas non à un autre renfort de poids avec le retour d’Endrick. Avec seulement quatre minutes de temps de jeu en Liga, le Brésilien a bien compris que les promesses estivales de José Mourinho ne tiendraient pas. Il a désormais la volonté de se trouver un nouveau club au mois de janvier, histoire d’éviter de passer une nouvelle saison blanche chez les Merengue.

Le Real voit Endrick à Aston Villa

L’émission SER Deportivos est revenu sur la possibilité de voir l’ancien de Palmeiras quitter une nouvelle fois le Real Madrid, et a confirmé que cette issue était désormais quasiment inévitable. Plusieurs clubs se sont positionnés, et ce sont les formations italiennes du Milan AC et de l’AS Roma qui se battent. Mais si le nom d’Aston Villa était sorti du chapeau en raison de la motivation d’Unai Emery à faire venir le Brésilien, la perspective de le voir rejoindre le club de Birmingham plait beaucoup à Florentino Pérez.

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L’idée de voir Endrick repartir à l’OL pour un nouveau prêt n’est pas dans l’esprit des dirigeants madrilènes, qui estiment qu’une arrivée à Villa Park permettrait de donner une grosse exposition à l’attaquant. Pour cette fois-ci, profiter d’un prêt réussi afin de le vendre en fin de saison, et se sortir de cette situation qui ne débouche sur rien de positif pour toutes les parties concernées.
Le meilleur moyen de le vendre pour une belle somme en fin de saison, sera ainsi de le voir prendre ses aises en Premier League, le championnat le plus dépensier à chaque mercato. L’OL est ainsi prévenu, il ne fait pour le moment pas le poids aux yeux du Real Madrid, même si Endrick va aussi avoir son mot à dire. Et il a particulièrement apprécié son passage à Lyon, qui lui a permis de gagner sa place en Seleçao pour la Coupe du monde.
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