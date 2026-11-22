Le PFC poursuit le PSG et assume
Rosenior savoure mais ne pense pas encore au PSG
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Il n'a pas de mère, c'est un déchet d'éprouvette.
Encore une occasion de te taire. Une réponse d’un niveau exceptionnel digne du Dico d’or
Et Sergio le champion remets toi en question. Tu n’es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir mec
Ca parait plus prudent, Doué sa saison est quasi terminée,Kvara reviendra mais combien de temps pour retrouver son niveau ? On comment a être dépeuplé et les Torres et Dembouz sont en demie teinte pour le moment.
Sergio : Ceux qui nous lisent voient bien qui de nous deux est limité et qui raconte toujours des conneries. Tu es complètement con et tu ne t'en rends pas compte. Tu es à un degré de débilité jamais atteint par quelqu'un autre que toi. Et ta débilité te fait toujours rire en plus.
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