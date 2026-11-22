Plus personne ne prend le projet et l'équipe du Paris FC à la légère. Le club francilien est deuxième de Ligue 1 désormais, à trois longueurs d'un PSG qu'il va bientôt affronter.

Ce n’est plus la surprise du début de saison. Le Paris FC, promu la saison dernière, confirme à chaque match ses ambitions. Un jeu léché, des joueurs efficaces et une confiance totale, les Parisiens ont fait exploser le SCO d’Angers ce dimanche et ont pris la deuxième place à Lille. Et quand on sait que le Paris SG, l’actuel leader, déplore de nombreuses absences et doit tout de même se concentrer sur la Ligue des Champions, cela peut donner des envies d’aller plus haut.

Rosenior savoure mais ne pense pas encore au PSG

Sans se voir trop beau, Liam Rosenior n’hésite pas à confier qu’il ne manque pas d’ambitions pour le club francilien à qui tout réussit en ce moment. « Je ne cherche pas à me cacher. Je suis très satisfait de la position actuelle de l'équipe au classement. Mais, que ce soit dans le football ou dans la vie, il ne faut pas s'emballer. Nous devons rester concentrés sur chaque match. Rien n'est jamais acquis. Nous n'en sommes qu'à 11 journées », a fait savoir l’ancien entraineur de Strasbourg et de Chelsea, qui retrouve une spirale positive avec le Paris FC.

Et si le club de la famille Arnault continue sur sa lancée, il pourra regarder le PSG dans les yeux au moment du derby entre les deux équipes, courant décembre. « Le Paris Saint-Germain est probablement la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle. Nous avons beaucoup de respect pour ce qu’ils accomplissent et pour ce qu’ils représentent. Nous avons trois rencontres importantes à disputer avant même de commencer à penser au PSG », a souligné Liam Rosenior, qui sait que le RC Lens avait réussi à pousser le double champion d’Europe dans ses retranchements la saison dernière. Et rien ne dit que le Paris FC ne sera pas capable de voir si la formation de Luis Enrique peut tenir le rythme sur la durée.