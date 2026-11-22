Le PSG va devoir composer avec les moyens du bord au moins jusqu'au prochain mercato hivernal. Dans ce contexte, Senny Mayulu aura un rôle important à jouer au sein du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a fait le nécessaire en s'imposant face à Nice ce samedi en Ligue 1 . Les champions d'Europe ont ainsi conforté leur position de leader du championnat. Mais Luis Enrique a également dû composer avec une mauvaise nouvelle : la blessure de Désiré Doué. Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'international français va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une situation qui pousse les dirigeants parisiens à réfléchir à la stratégie à adopter lors du prochain mercato hivernal. En attendant, certains joueurs pourraient profiter de ces circonstances pour gagner en importance dans l'effectif. C'est notamment le cas de Senny Mayulu.

Mayulu attendu comme jamais par les fans du PSG

Buteur sur penalty face aux Aiglons, le jeune Parisien sera l'un des joueurs à suivre dans les prochaines semaines. Il bénéficie en tout cas d'une belle cote auprès des supporters du PSG. Sur X, plusieurs fans ont notamment partagé leur enthousiasme à son sujet :

« Les gars, j’ai la vision, Mayulu va nous sortir une campagne de LDC stratosphérique avec une dizaine de buts et il va nous offrir notre 3ème LDC » ; « même trajectoire que WZE : 1 saison de révélation, 1 saison compliquée pour digérer, 1 saison de la confirmation au plus haut en tant que joueur titu crédible dans n'importe quel top club au monde. En plus du technique tactique, le mec a progressé sur le mental et le physique » ; « Ça ne me choquerait même pas personnellement, une attaque Mayulu-Dembélé-Akliouche » ; ou encore : « Il est sur une super dynamique et quand tu es comme ça, il peut oui faire une grande saison ».

Ce mercredi, le PSG retrouvera la Ligue des champions avec la réception de l'AS Roma au Parc des Princes. Luis Enrique devra trouver la meilleure formule pour composer son équipe malgré les absences. Dans ce contexte, Senny Mayulu pourrait avoir une belle carte à jouer. Le jeune milieu offensif traverse une période très positive et vient récemment de franchir un cap supplémentaire en devenant international français. Une occasion en or pour confirmer son nouveau statut au sein du club parisien.