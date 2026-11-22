Adrien Rabiot est un élément important du projet de Zinédine Zidane en équipe de France. L'ancien joueur de l'OM se réjouit notamment d'entretenir une bonne relation avec le nouveau sélectionneur des Bleus.

'équipe de France a récemment entamé un nouveau cycle sous les ordres de Zinédine Zidane. Les Bleus nourrissent de grandes ambitions et les premiers choix du nouveau sélectionneur étaient particulièrement attendus. Parmi les éléments importants de son dispositif figure Adrien Rabiot. Déjà incontournable sous les ordres de Didier Deschamps, le milieu de terrain semble également avoir les faveurs de Zidane. Une situation rassurante pour l'ancien Marseillais, d'autant que de grandes échéances approchent et que la concurrence reste particulièrement forte en équipe de France.

Rabiot ravit de plaire à Zidane

Au micro de Téléfoot, Adrien Rabiot s'est notamment exprimé sur sa relation avec le champion du monde 1998 : « Avec Zinédine Zidane, on a des échanges très professionnels. Il compte sur moi, je sers aussi de relais, il sait que je suis là à 100 % quand je viens aux rassemblements. C’est pour tout donner, que je joue ou que je ne joue pas, que je sois titulaire ou que je joue une demi-heure. Je sais que c’est important pour un coach de pouvoir compter sur un joueur fiable dans son effectif. »

L'équipe de France aura encore de grandes échéances à négocier en 2027, et Adrien Rabiot pourrait y jouer un rôle majeur sous les ordres de Zidane. Les prochaines confrontations internationales seront particulièrement scrutées, notamment celle face à l'Espagne lors des quarts de finale de la Ligue des Nations.

Lire aussi Deschamps manque aux Français, Burger King a fait très fort

En attendant, le milieu de terrain devra poursuivre sa montée en puissance avec l'AC Milan. Le club lombard compte également beaucoup sur lui pour franchir un cap cette saison en Serie A. Rabiot devra donc confirmer ses bonnes dispositions en club afin d'aborder les prochains rassemblements des Bleus dans les meilleures conditions.