OL : Lyon tente à 100% l'énorme coup Endrick

Inutilisé par José Mourinho depuis le début de la saison, Endrick ronge son frein sur le banc du Real Madrid. L’attaquant brésilien pourrait de nouveau être prêté cet hiver et l’OL est à l’affût dans ce dossier.

Auteur d’une demi-saison très réussie sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais de janvier à mai dernier, Endrick était revenu au Real Madrid plein d’ambitions dans l’optique de la saison 2026-2027. L’attaquant brésilien, retenu par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, souhaitait montrer à José Mourinho qu’il pouvait s’imposer comme un titulaire dans la Casa Blanca ou dans le pire des cas comme un joueur important de la rotation. Après sept matchs de Liga , le bilan est terrible pour Endrick avec seulement 4 minutes de jeu au compteur.

La piste OL se confirme pour Endrick

L’attaquant de la Seleçao doit se contenter des miettes derrière Mbappé, Vinicius, Bellingham, Diomandé, Espi ou encore Brahim dans un secteur offensif ultra-chargé. C’est la raison pour laquelle un nouveau prêt d’Endrick cet hiver est sérieusement envisagé par toutes les parties selon les informations de la Cadena Ser. Le média affirme que trois clubs se sont positionnés pour accueillir l’attaquant de 20 ans : Aston Villa, l’AS Roma… et l’Olympique Lyonnais.

« L’OL serait ravi d’un nouveau chapitre, comme la saison dernière » confirme le média espagnol, pour qui un retour d’Endrick à Lyon n’est pas un simple fantasme mais une piste réellement étudiée par Matthieu Louis-Jean afin de renforcer l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca en janvier prochain. Reste que dans ce dossier, les Gones ne sont pas les favoris. En effet, le média espagnol tient à préciser que l’option la plus crédible à ce stade est un prêt à Aston Villa en raison du forcing intense réalisé par Unai Emery pour faire venir Endrick.

L’attaquant du Brésil n’est pas insensible au discours de l’entraîneur espagnol, qui souhaite en faire un élément fort au sein de l’équipe de Premier League durant la seconde partie de saison. Reste maintenant à voir si, malgré les intérêts de Rome et de Villa, l’OL aura une chance de rafler la mise dans ce dossier. Quoi qu’il arrive, le club rhodanien va continuer de suivre la situation d’Endrick de près afin d’être prêt à se dégainer au cas où une belle opportunité viendrait à se présenter.