11e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Buts : Gouiri (33e), Paixao (40e) pour l’OM ; Mafouta (70e), Colas (84e), Vercruysse (90e+5) pour Le Mans.

Largement devant au score après une grosse première période, l'Olympique de Marseille s'est fait renverser par Le Mans dans une folle fin de match (2-3). Le club phocéen rate donc l'opportunité de monter sur le podium.

En grande forme depuis un mois, l’OM ne voulait pas passer à côté de l’occasion de grimper sur le podium de la L1. Mais pour cela, Marseille devait réaliser un match plein face au Mans. Le début de rencontre était presque parfait pour les Olympiens avec un but hors-jeu refusé à Paixao (18e) ou une occasion d’Harit (26e). Et à force de pousser, l’OM ouvrait logiquement la marque ! Parfaitement lancé en profondeur par Egan-Riley, Gouiri remportait son face-à-face avec Kocik (1-0 à la 33e). Quelques minutes plus tard, Marseille faisait même le break. Sur un contre éclair lancé par De Lange, Gouiri fixait à gauche Paixao, qui fermait son pied pour tromper le gardien du Mans (2-0 à la 40e). Juste avant la pause, De Lange s’interposait devant Gueye (45e+1) pour laisser un avantage de deux buts à son équipe à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Le Mans réagissait d’abord avec Rabillard (51e), mais il fallait attendre les vingt dernières minutes de jeu pour que le suspense soit relancé. Et de quelle manière, puisque Mafouta réduisait l’écart d’un sublime coup-franc direct avec l’aide du poteau (2-1 à la 70e). L'OM parfait alors le fil de son match et subissait un penalty pour une main de Garcia dans la surface (78e). Une offrande que le buteur manceau ne saisissait pas, puisque De Lange stoppait la tentative de Mafouta du tibia (79e). Mais ce n’était que partie remise pour Le Mans, puisque Colas égalisait en deux temps après un bon service de Calodat (2-2 à la 84e). Sous pression, Marseille pensait réussir à conserver le nul, mais dans les dernières secondes du temps additionnel, Vercruysse surgissait au point de penalty pour offrir une folle remontada au Mans (2-3 à la 90e+5).

À cause de cette défaite inattendue, sachant que l'OM semblait avoir la victoire en mains pendant plus d'une heure, le groupe de Bruno Genesio reste à la cinquième place et échoue donc dans sa quête de podium, fermé par Lille à trois longueurs devant. De son côté, Le Mans de Patrick Videira, qui réalise un énorme coup en gagnant au Vélodrome, sort de la zone rouge, avec un point d'avance sur Strasbourg, nouveau barragiste.