Ce dimanche soir, dans sa quête de podium face au Mans FC, l’Olympique de Marseille devra composer sans Pierre-Émile Hojbjerg, forfait de dernière minute.

Présent dans le groupe convoqué par Bruno Genesio pour affronter Le Mans ce dimanche soir au Stade Vélodrome, Pierre-Émile Hojbjerg ne sera finalement pas présent sur le terrain. Tout simplement parce que le milieu de terrain est forfait. Malade depuis le début du week-end, le Danois ne pourra donc pas tenir sa place.