L'ASSE n'a pas pu compter sur ses supporters à Reims ce samedi, dans un fiasco entre les autorités et les supporters qui n'est pas digéré dans le Forez.

Les supporters de Saint-Etienne s’étaient déplacés à 1000 à Reims pour assister comme convenu au match de leur équipe en Ligue 2 , ce samedi soir. Mais à l’approche du stade, les convois ont été stoppés et l’accès à l’enceinte leur a été interdite. Les différentes décisions des autorités se sont contredites sur ce déplacement, qui semblait avoir eu toutes les autorisations. Les fans de l’ASSE ont été obligés de faire demi-tour et n’ont donc pas pu assister au match de leur équipe.

Ce dimanche, au lendemain de ce qu’ils appellent un « fiasco », quatre associations de supporters de Saint-Etienne ont pris la parole pour donner leur version et pousser un gros coup de gueule contre le traitement dont ils font l’objet.

« Ce que nous avons vécu ces dernières semaines est intolérable et montre l'ignoble mépris d'un ministère qui se prend les pieds dans le tapis de sa frénésie répressive. Son ministre et ses représentants ont bafoué l'Etat de droit, aussi bien devant le juge du Conseil d'Etat qu'en déployant des moyens policiers disproportionnés pour empêcher de simples citoyens d'assister à un match de football, auquel ils étaient autorisés. Devant la justice, notre lutte va se poursuivre autant qu'il le faudra pour faire respecter nos droits fondamentaux et obtenir que l'État assume sa responsabilité dans ce fiasco. Enfin, c'est dans nos tribunes que nous continuerons à nous faire entendre et à porter la voix de ceux qui ne se plieront jamais à leur délire répressif », ont savoir les principaux groupes de supporters après ce match qu’ils ont donc suivi depuis le car, sur le chemin du retour à Saint-Etienne.