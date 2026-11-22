Homme important du PSG depuis plus d'un an, Matvey Safonov possède l'un des plus petits salaires de l'effectif. Paris a décidé d'y remédier rapidement.

Classé à la 21e place des salaires du PSG, entre Lucas Beraldo et Dro Fernandez, Matvey Safonov va voir son club corriger le tir rapidement. Le Parisien confirme ce dimanche soir les informations de Canal+ parues un peu plus tôt cette semaine, comme quoi le gardien désormais numéro 1 va s’engager pour au moins une année supplémentaire. Mais surtout, le Russe arrivé en provenance de Krasnodar comme numéro 2 n’avait hérité que d’un « petit » salaire, estimé à 87.000 euros par mois.

Les choses vont très rapidement changer indique le quotidien francilien, pour qui l’accord a été trouvé dans les grandes lignes et doit désormais être finalisé. Sans concurrence sachant que Luis Enrique ne fait pas du tout confiance à Lucas Chevalier, Matvey Safonov n’a jamais caché qu’il adorait la vie dans la capitale française et être à ce poste au PSG. Tout est donc en place pour ce nouveau contrat, et Luis Campos a reconnu sans mal que le salaire du Russe n’était plus en adéquation avec son niveau de jeu et son statut au sein de l’effectif. Autant dire qu’il y a de grandes chances que le gardien parisien double son salaire et s’engage pour les années à venir. De quoi le rapprocher du Top10 des joueurs les mieux payés du club francilien.

Personne ne s’en plaindra au PSG, où Safonov a gagné sa place et ne semble pas dérangé par le fait d’enchainer les matchs sans coupure ces derniers mois.