Roberto De Zerbi est à nouveau revenu sur la fin de son aventure à l'OM. La défaite dans le Trophée des Champions face au PSG a tout changé à ses yeux.

Les langues se délient au sujet de la saison dernière à l’OM, qui a provoqué une fin de cycle impossible à prévoir quelques mois plus tôt. Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont tous partis devant le fiasco de l’objectif sportif non atteint, le tout malgré des dépenses financières jamais vues à Marseille. Si Pablo Longoria a signé une clause de confidentialité et ne lâche pas le moindre mot sur son passage comme président de l’OM, Benatia s’en donne à coeur joie au point d’être devenu consultant désormais, et d’évoquer l’équipe marseillaise et son passé en Provence chaque semaine.

Roberto De Zerbi, qui n’a vraiment pas envie de passer pour le vilain petit canard, a tenu à mettre les choses au clair sur son passage à l’OM. Si des extraits de son interview avaient déjà été dévoilés cette semaine, ce dimanche soir sur le Canal Football Club, il est revenu plus longuement sur son aventure sur le Vieux Port. Et à en croire l’entraineur italien, il se voyait bien rester très longtemps à Marseille, et pas quitter le club en pleine saison dans une situation intenable.

La défaite au Trophée des Champions dévastatrice

Pour lui, tout aurait pu changer si l’OM avait remporté le Trophée des Champions face au PSG, dans un match où Paris a égalisé à la dernière seconde. « Certains n'ont pas tenu parole avec moi. Des choses qui ont été dites n'ont pas été respectées. A partir du Trophée des Champions, où on passe à dix secondes de décrocher un trophée, la situation s'est dégradée », a expliqué celui qui est désormais en poste à Tottenham, et qui assure garder un souvenir particulier de son passage à l’OM.

« Marseille, c'est l'endroit avec Foggia que je garde le plus dans le coeur, j'ai beaucoup souffert quand je suis parti. Je pensais y rester de nombreuses années », a assuré Roberto De Zerbi, qui assure être très marqué par cet épisode marseillais. Au point de se poser des questions sur sa longévité sur les bancs de touche, lui qui estime qu’il ne fera pas ce métier « encore longtemps ».